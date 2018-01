Landkreis Ein Antisemitismus-Beauftragter soll künftig gegen die wachsende Judenfeindlichkeit in Deutschland vorgehen (681 Delikte im 1. Halbjahr 2017 – ein Plus von vier Prozent – im Vergleich zum selben Zeitraum in 2016 – damals waren es 654; Quelle: Bundesregierung). So hat es erst vor wenigen Tagen eine große Mehrheit des Deutschen Bundestags beschlossen. Doch es gibt auch jetzt schon Menschen, die sich dafür einsetzen, dass sich eines Tages die Geschichte nicht wiederholt.

Dr. Werner Meiners, ein Fachmann für Antisemitismus und das jüdische Leben in Norddeutschland, hat in seinem 2011 erschienenen Buch „Unsere jüdischen Nachbarn“ das Schicksal der Wardenburger Familie Kugelmann detailliert ans Tageslicht geholt und auch für Laien fesselnd niedergeschrieben. Am Montag ist er an der Graf-Anton-Günther-Schule zu Gast, um vor dem zehnten Jahrgang des Landkreisgymnasiums zu erzählen, wie aus latenter Feindlichkeit tödlicher Hass gegenüber einer ganzen Bevölkerungsgruppe werden konnte. Seit 35 Jahren schon recherchiert der Wardenburger zu dem Themenkomplex.

Große Fotos, u.a. vom Ehepaar Frieda und Louis Kugelmann mit Tochter Erna, – alle drei wurden 1942 im Vernichtungslager Treblinka vergast – geben den Menschen ein Gesicht. Das beeindruckt die jungen Zuhörer. Keine Unruhe, kein Getuschel, hochkonzentriert folgen die Teenager dem Vortrag. Meiners zeigt im Schul-Forum klar auf, wie aus scheinbar harmlosen Anfängen ein System der „fabrikmäßigen Tötung der Juden“ wurde. Der Historiker schildert anhand des Schicksals der 1861 nach Wardenburg gekommenen Familie Kugelmann, wie es vielen Juden nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland erging. Die Kugelmanns: Sie waren eine normale Familie, betrieben eine Schlachterei im Ort, waren zuvor als freundlich und hilfsbereit angesehen, in der Feuerwehr und anderen Verein aktiv, scheinbar voll integriert.

Mit der schweren Landwirtschafts- und Weltwirtschaftskrise verschärfte sich die wirtschaftliche Situation der Deutschen. „Es wurde ein Sündenbock gesucht“, so Meiners. In Hatten erhielt die NSDAP bereits 1928 50 Prozent der Stimmen, nach der Reichstagswahl am 31. Juli 1932 gab es drei Nazi-Hochburgen im Landkreis Oldenburg: Hatten (80,7 Prozent), Wardenburg (75,6) und Dötlingen (75,1).

Der Vortrag zeigte den jungen Zuhörern die weitere Eskalation auf: Boykottaufrufe gegen jüdische Geschäfte (April 1933), die Nürnberger Rassengesetze (September 1935), Reichspogromnacht (9./10. November 1938) bis zur anschließenden Deportation in die Vernichtungslager. Nur ein einziges Familienmitglied, Selma Kugelmann, überlebt die Verfolgung während des Zweiten Weltkriegs, sie wandert in die USA aus, wo sie 2008 stirbt. Dass Wardenburg mit einem Kugelmann-Platz erst seit 2009 an ihr Schicksal und das ihrer Angehörigen erinnert, erlebt die Selma Kugelmann nicht mehr.

Am Ende des Vortrags herrscht betroffenes Schweigen unter den Zuhörern. Fragen gibt es keine, und so endet Meiners mit einer Bitte an die Jugendlichen: „Zieht die richtigen Lehren für Gegenwart und Zukunft, nutzt die Chance zur kritischen Debatte unserer Vergangenheit.“