Kinderbetreuung: Ein Schlag ins Gesicht der Kommunen

Landkreis Mit Unmut und Verärgerung haben sieben der acht Bürgermeister im Landkreis Oldenburg die am Freitag in unserer Zeitung veröffentlichten Äußerungen von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zur Notbetreuung in Kindertagesstätten zur Kenntnis genommen. „Wir erfüllen die Vorgaben der Landesregierung vor Ort und werden jetzt dafür kritisiert“, lautet der einhellige Tenor aus den Rathäusern von Wildeshausen, Dötlingen, Hatten, Hude, Großenkneten, Wardenburg und Harpstedt.

Hintergrund sind die Vorwürfe des Ministers gegenüber den Kommunen, nicht flexibel und schnell genug auf die in der vergangenen Woche auf den Weg gebrachten Regelungen zur Erweiterung der Notbetreuung reagiert zu haben.

Wie die Bürgermeister erläutern, bearbeiteten die für die Vergabe der Notbetreuungsplätze zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Einrichtungsleitungen die Betreuungsanträge unverzüglich, um die Platzvergabe so zügig und gerecht wie irgend möglich und nach den Vorgaben der Verordnung voranzubringen. Über allem stehe der von der Landesregierung festgelegte Grundsatz: Die Kitas sind geschlossen.

Nur wer Anspruch auf eine Notbetreuung habe, könne mit einem Betreuungsplatz rechnen. Das führe zwangsläufig dazu, dass in einigen Einrichtungen nicht die vom Minister vorgegebene Obergrenze erreicht werde, heißt es aus den Rathäusern.

Die Eltern, die für ihre Kinder einen Betreuungsplatz beantragen, seien nach Wochen der Betreuung ihrer Kinder mit der Doppelbelastung eines Homeofficeplatzes vielfach an die Grenze der Belastbarkeit gekommen. Dennoch stehe über allen Maßnahmen der Grundsatz, dass die Kitas geschlossen seien und die Betreuung nur im Notfall in Anspruch genommen werden könne – auch wenn das teilweise frei bleibende Plätze in den Einrichtungen bedeute. Deshalb würden viele Gespräche geführt.

„Das ist wie ein Schlag ins Gesicht“, lautet die Meinung in den Rathäusern, wenn nun der Minister erklärt, die Gemeinden wären nicht flexibel genug bei der Ausschöpfung der zulässigen Obergrenzen.

„Damit erfolgt ein Paradigmenwechsel in der Abwägungsreihenfolge“, sagt Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew. „Wir stellen damit jetzt die Gesundheitsvorsorge hinter die Betreuungsnotwendigkeit zurück.“ Dies sei per se nicht zu kritisieren, nur sollte das dann nicht über die Presse bekannt gemacht werden, sondern wie üblich auf dem Dienstweg. Nur dann seien sie bindend und könnten von den Kommunen umgesetzt werden.

Hattens Bürgermeister Dr. Christian Pundt sieht in dem Paradigmenwechsel und der Forderung des Ministers eine weitere Möglichkeit der Reaktion: „Unsere Kinder leiden unter der Isolation. Der jetzige eingeschlagene Weg würde auch einen Regelbetrieb zulassen und entspricht auch den weiteren Lockerungen, die bundes- und landesweit auf anderen Ebenen vollzogen werden. Leider wird in diese Richtung nicht gedacht.“ Insofern fordern die Bürgermeister den Minister zu einer öffentlichen Klarstellung auf.