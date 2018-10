Frage: Wie wichtig sind solch ein Tag der offenen Tür oder auch das jährliche Sommerfest für das Hospiz?

Bohndieck: Für uns sind solche Veranstaltungen immer von großer Bedeutung. Das Sommerfest oder auch der Tag der offenen Tür am Welthospiztag, in diesem Jahr unter dem Motto „Weil du wichtig bist!“, sind für uns hervorragende Gelegenheiten, Hemmschwellen abzubauen, über unsere Arbeit zu informieren und mit Menschen in Kontakt zu kommen.

Frage: Wie ausgelastet ist das Laurentius-Hospiz?

Bohndieck: Wir bekommen regelmäßig Anfragen von Menschen, die auf der Suche nach einem Hospizplatz sind – sei es als Gast oder Zugehöriger, aber natürlich auch von Kooperationspartnern wie Krankenhäusern oder ambulanten Hospizdiensten. Demnach sind wir gut ausgelastet. Wenn wir einen Menschen nicht aufnehmen können, gehen wir mit dem Hospiz am Wattenmeer oder dem Friedel-Orth-Hospiz, die auch zum Träger mission:lebenshaus gGmbH gehören, oder mit unseren Netzwerken in Kontakt.

Frage: Wie lange bleiben die Menschen bei Ihnen?

Bohndieck: Die Verweildauer der uns anvertrauten Menschen ist ganz unterschiedlich. Einige von ihnen bleiben nur wenige Tage oder Stunden, andere wiederum auch über mehrere Monate. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt zurzeit 22 Tage.

Frage: Haben Sie ausreichend Personal?

Bohndieck: Wir haben das große Glück, dass wir viele hochqualifizierte Mitarbeitende gewinnen konnten. Dennoch freuen wir uns über weitere Bewerbungen.

Frage: Wie können Interessierte ehrenamtlich helfen?

Bohndieck: Ehrenamtliche sind eine ganz wichtige Säule in der Hospizarbeit. Wir sind immer auf der Suche nach engagierten Menschen, die uns ihre Zeit schenken. Interessierte können sich in ganz unterschiedlichen Bereichen im Hospiz einbringen. Hierzu gehören z. B. der alltägliche Bereich, die Gartenpflege, Öffentlichkeitsarbeit und das Lebens-Café. Einige Ehrenamtliche sind auch in der persönlichen Begleitung der Gäste im Einsatz. Hierbei wird der Gast während seines Hospizaufenthalts begleitet – sofern er dies möchte. Diese Ehrenamtlichen benötigen eine entsprechende Ausbildung.

Frage: Wie werden die Helfer auf ihre Aufgaben vorbereitet?

Bohndieck: Es gibt im Vorfeld enge Gespräche mit den Hauptamtlichen. Wir müssen gemeinsam herausfinden, was das richtige Engagement ist und ob unsere Vorstellungen übereinstimmen. Zunächst hospitieren neue Ehrenamtliche erst einmal, um zu schauen, welcher Bereich zu ihnen passt. Darüber hinaus findet immer wieder eine Praxisbegleitung statt, aber auch Fachtage zu bestimmten Themen. Wir sind in sehr engem Kontakt mit unseren Ehrenamtlichen. Dies ist für eine langfristige Zusammenarbeit wichtig.

Frage: Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?

Bohndieck: Ich bin von Hause aus Krankenschwester. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich das Gesundheitswesen aktiv mitgestalten möchte, und habe Gesundheits- und Pflegemanagement studiert. Die Hospizarbeit ist eine ganz wichtige Aufgabe. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich den uns anvertrauten Menschen ihre verbleibende Zeit mit so viel Lebensqualität wie möglich füllen.

Frage: Fällt es Ihnen schwer, nach Feierabend die Schicksale der Patienten hinter sich zu lassen?

Bohndieck: Natürlich bewegt mich die ein oder andere Situation der Gäste auch nach Feierabend. Daher ist es wichtig, dass ich mir privat einen Ausgleich verschaffe, z. B. in Form von Rad fahren oder Spaziergängen in der Natur. Als Arbeitgeber ist es aber auch unsere Aufgabe, unsere Mitarbeitenden zu unterstützen und im Gespräch zu sein. So bieten wir z. B. auch die Möglichkeit der Supervision an.

Frage: Kann man den Menschen die Angst vorm Sterben nehmen?

Bohndieck: Wenn ich Menschen frage, wovor sie Angst haben, sagen viele, dass sie keine Angst vor dem Tod, aber vor dem Sterben haben. Unsere Aufgabe ist es, sie auf ihrem Weg zu begleiten und diese Angst zu lindern. Dies kann durch Medikamente und Gespräche geschehen, aber auch durch Angebote wie Klangschale, Aromapflege oder Akupressur.

Frage: Was würden Sie sich zukünftig für das Laurentius-Hospiz wünschen?

Bohndieck: Da fallen mir spontan drei Dinge ein: Ich wünsche mir für unser Haus weiterhin ein starkes Team aus Haupt- und Ehrenamt, das sich für die Bedürfnisse unserer Gäste und ihrer Zugehörigen einsetzt. Da wir für unsere Arbeit in jeder Hinsicht auf Spenden angewiesen sind, wünsche ich mir natürlich auch finanzielle Unterstützung. Aktuell planen wir, unsere Wohnküche zu vergrößern, wofür wir Spenden benötigen. Außerdem wünsche ich mir, dass das Thema „Hospiz“ in der Gesellschaft noch besser verankert und akzeptiert wird.