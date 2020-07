Nach-Corona-Check: „Besinnung auf das, was wirklich zählt“

Frage: Der Lockdown wird langsam gelockert. Nach dem akuten Krisenmanagement muss es jetzt neben dem weiteren Infektionsschutz auch um Zukunftsperspektiven gehen. Wir fragen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Nordwesten, welche Perspektiven und Visionen sie für ihre Gemeinde haben und wie sie die angekündigte kommunale Unterstützung aus dem Konjunkturpaket des Bundes am liebsten nutzen würden.

Frage: Auf welches laufende Projekt Ihrer Gemeinde möchten Sie auch unter Sparzwang auf keinen Fall verzichten?

Von den aktuellen Vorhaben in der Samtgemeinde Harpstedt halte ich keines für verzichtbar. Der Ausbau der Kinderbetreuung, die zeitgemäße Ausstattung der Grund- und Oberschule sowie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Colnrade sind alles Pflichtaufgaben. Die dürfen selbst bei der befürchteten Verschlechterung der Finanzlage nicht in Frage gestellt oder aufgeschoben werden.

In den Bereich der freiwilligen Aufgaben fällt das attraktive Rosenfreibad, bei dem der alte Technikkeller des Schwimmerbeckens latent abgängig ist. Hier nicht weiter zu planen, geht zu Lasten der Betriebssicherheit. Letztendlich entscheidet die Samtgemeindepolitik, was finanziell noch leistbar ist und investiv umgesetzt werden soll.

Frage: In welche Entwicklungschance muss jetzt vorrangig investiert werden?

Die coronabedingt starke Ausweitung von Homeoffice, Homeschooling und Online-Studium haben gnadenlos aufgezeigt, wo noch Schwachstellen in einer flächendeckend guten Breitbandversorgung bestehen. Hier haben sich bereits vor Jahren die acht Mitgliedsgemeinden zusammen mit der Samtgemeinde und dem Landkreis auf den Weg gemacht, um in drei Ausbaustufen für mindestens 30 Mbit./sec. in den Haushalten zu sorgen. Die Umsetzung wird sich durch die komplizierten Förderbedingungen leider noch hinziehen.

In den Schulen hat sich der Einstieg in die bessere digitale Ausstattung bezahlt gemacht. Hier wird es auch zukünftig weiter vorangehen. Bei den Verwaltungsleistungen ist vieles noch papiergebunden, hier steht die Digitalisierung der Dienstleistungen des Amtshofes für die nächsten Jahre an.

Frage: Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus der Corona-Krise?

Lange Zeit haben sich unser Land und die Samtgemeinde Harpstedt ohne große Belastungen immer weiter nach vorne entwickelt. Die gravierenden Einschränkungen durch die Gesundheitsvorsorge wegen der Corona-Pandemie haben allen Menschen sehr viel abverlangt, waren aber erfolgreich und haben Menschenleben gerettet.

Die Zäsur der bisherigen Lebensweise hat neben den Belastungen aber auch wertvolle Nebeneffekte mit sich gebracht. Aus „schneller, höher, weiter“ und „was kostet die Welt“ ist oft eine starke Selbstbesinnung geworden auf das, was im Leben wirklich zählt. Unter anderem, Zeit zu haben für sich selbst und andere, bewusster zu leben und mehr Demut und Dankbarkeit zu empfinden. Als Gesellschaft werden wir gestärkt aus der Krise herausgehen.

Frage: Wie steht Ihre Gemeinde im Sommer 2021 da?

Das Leben der Menschen vor Ort hat sich deutlich normalisiert, seitdem die Impfmöglichkeit für Risikogruppen und gefährdetes Personal zur Verfügung steht. Bis zur Grippesaison im Herbst/Winter ist darauf zu hoffen, das der Impfschutz der Bevölkerung hoch genug ist, um ohne Einschränkungen allen gewohnten Aktivitäten nachgehen zu können. Die bauliche Erweiterung des Kindergartens Zwergnase ist kurz vor Fertigstellung. Die Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus in Colnrade gehen gut voran.

Finanziell ist die Situation einiger Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde vorübergehend so angespannt, dass Wünschenswertes politisch zurückgestellt wurde.

Frage: Und wie im Sommer 2025?

Corona ist als Teil der Vergangenheit kein Thema mehr. Der Arbeitsmarkt läuft rund durch die positive wirtschaftliche Entwicklung der Firmen und Betriebe. Der geförderte Breitbandausbau in den ländlichen Bereichen ist abgeschlossen. Der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau in den Siedlungsbereichen läuft. Digitales Arbeiten hat sich im allgemeinen Arbeitsleben etabliert. Ein Großteil der Verwaltungsleistungen gibt es als Online-Verfahren.

Trotz der Corona-Hilfspakete von Bund und Land hat sich die kommunale finanzielle Situation noch nicht deutlich erholt. Insbesondere die steigenden Aufwendungen für die Kindertagesstätten belasten, aktuell werden weitere zusätzliche Krippenplätze benötigt.