Nach-Corona-Check: „Regionalität muss Bedeutung erhalten“

Frage: – Der Lockdown wird langsam gelockert. Nach dem akuten Krisenmanagement muss es jetzt neben dem weiteren Infektionsschutz auch um Zukunftsperspektiven gehen. Wir fragen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Nordwesten, welche Perspektiven und Visionen sie für Ihre Stadt/Ihre Gemeinde haben und wie sie die angekündigte kommunale Unterstützung aus dem Konjunkturpaket des Bundes am liebsten nutzen würden.

Heute: Christian Pundt, Bürgermeister der Gemeinde Hatten

Frage: Auf welches laufende Projekt Ihrer Stadt/Ihrer Gemeinde möchten Sie auch unter Sparzwang auf keinen Fall verzichten?

Im Moment ist es nicht auf ein Projekt zu begrenzen. Auf keinen Fall darf auf die Sanierung und den Anbau an der Waldschule verzichtet werden. Außerdem den Bau der Kindertagesstätte am Mühlenweg. Da der Rat ausschließlich notwendige Dinge beschlossen hat, wird am 25. Juni eine Klausurtagung mit den Ratsmitgliedern stattfinden, bei dem die zukünftigen Schwerpunkte gemeinsam festgelegt werden sollen.

Frage: In welche Entwicklungschance muss jetzt vorrangig investiert werden?

Ich sehe die Entwicklung in Bildung als eine große Chance. Die Krise hat aber auch eindeutig gezeigt, dass Regionalität eine besondere Bedeutung erhalten muss. Die Themen Nachhaltigkeit und Gemeinsinn, aber auch das Innehalten, um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens zu sehen, sehe ich auch als Entwicklungschance einer Gesellschaft. Für die Gemeinde Hatten und den Landkreis Oldenburg sehe ich Themen immer unter dem Begriff der Nachhaltigkeit. Neben der allgemeinen infrastrukturellen sind dies die Entwicklung, der Ausbau, die technisch/digitale und fachliche Qualifizierung der Schulinfrastruktur, der Kinderbetreuung sowie einer regionalen Gewerbeentwicklung als Krisenvorsorge. Unter dem Begriff Nachhaltigkeit fasse ich ausdrücklich auch den Klimaschutz, der in Zeiten der Coronakrise gerne in den Hintergrund gerückt wird.

Frage: Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus der Corona-Krise?

„In Zeiten der Krise zeigt sich der Charakter“, hat einst Helmut Schmidt gesagt. Für Hatten habe ich sehr viel Positives wahrgenommen. Unsere Gesellschaft hat eine unglaubliche Solidarität gezeigt, sei es in der vielfältigen Vereinsarbeit sowie beim Handeln Einzelner, z.B. bei der Unterstützung von Einkäufen etc.! Das Ehrenamt ist unbezahlbar. Ein tolles Engagement mit Strahlkraft über die Gemeindegrenze hinaus. Als eigene Erkenntnis habe ich gewonnen, dass mein Wahlspruch „Miteinander“ heute mehr gefragt ist denn je. Wir erreichen nur gemeinsam unsere Ziele, denn wir sind alle gleich betroffen, egal wo auf der Welt. Populisten und Einzelkämpfer können solch globale Krisen nicht bewältigen. Die Gesellschaft entwickelt damit eine entsprechende Resilienz gegenüber globalen Krisen.

Frage: Wie steht Ihre Stadt/Ihre Gemeinde im Sommer 2021 da?

Wenn wir uns trauen, können wir gesellschaftlich stärker aus dieser Krise hervorgehen, mehr Solidarität leben, mehr miteinander als übereinander reden, vielleicht auch mit weniger Terminen mehr erreichen, in dem wir uns Zeit für die Mitmenschen nehmen. Hatten wird finanziell durch die Corona-Krise eine Delle erleiden; insgesamt sind wir sehr gut aufgestellt und können hoffentlich sagen: „wisst ihr noch, im letzten Jahr….“

Frage: Und wie im Sommer 2025?

Natürlich kann ich nicht den Blick in die Glaskugel werfen. Sollte die Entwicklung unserer tollen Gemeinde so weitergehen, können wir hoffentlich mit mehr regionalem Handeln unabhängiger gegenüber globalen Krisen werden, sehen mehr blühende Flächen, schaffen nachhaltige Wohnprojekte unter Einbeziehung aller Generationen. Die junge Generation ist vorbereitet auf die Veränderung durch die Digitalisierung und die ältere Generation nimmt weiter Teil am Leben, ohne sich abgehängt zu fühlen. Die finanzielle „Delle“ durch die Corona-Krise wird dann Geschichte sein und die Menschen werden sich wieder auf unseren schönen Plätzen treffen.

