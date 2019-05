Frage: Herr Dönike, muss man als junges SPD-Mitglied inzwischen Sorgen haben, dass man die Urkunde für 40-jährige Parteimitgliedschaft nicht mehr erlebt?

Dönike: Das denke ich nicht, die SPD wird es noch lange geben. Der Unterbau ist stark, besonders auch bei uns im Landkreis Oldenburg.

Frage: Also muss die SPD nur mehr auf die Jusos hören?

Dönike: Definitiv!

Frage: Und was würden sie dann sagen wollen?

Dönike: Dass man zunächst die Fortführung der Großen Koalition hinterfragt. Die GroKo haut nicht hin, der Wähler akzeptiert sie nicht. Frau Merkel sollte eine Minderheitsregierung bilden und sich ihre Mehrheiten suchen.

Frage: Sie haben beim Mitgliedervotum aber selber für die GroKo gestimmt...

Dönike: Ja, weil ich wollte, dass Deutschland eine vernünftige Regierung erhält. Wir haben’s probiert und sehen jetzt: Es funktioniert nicht.

Frage: Aber die SPD hat doch viele ihrer Projekte durchgesetzt und in Niedersachsen geht es ja auch...

Dönike: Hier läuft es anders. Im Bund ist ja noch die CSU dabei. Ich bin mehr ein Fan von Rot-Grün.

Frage: Dass es dazu zurzeit nicht reicht, liegt nicht an den Grünen...

Dönike: Das ist richtig, die Grünen sind im Aufwind. Vor allem die ganzen Umweltthemen werden ihnen zugeschrieben, aber sie haben auch in anderen Bereichen dazu gelernt und stehen zum Beispiel für Digitalisierung – Themen, die für die jungen Leute wichtig sind.

Frage: Wird die SPD bei den Jungen nicht mehr wahrgenommen?

Dönike: Zu wenig. Wenn bei der SPD jemand vorne steht, hat er meistens graues Haar.

Frage: Andrea Nahles hat noch volles dunkles Haar.

Dönike: Ich gehöre nicht zu denen, die jetzt fordern: Nahles muss weg. Aber die SPD muss mehr junge Leute in Verantwortung bringen und 2021 dann mit jungen Kandidaten antreten.

Frage: Kevin Kühnert läuft sich ja schon länger warm.

Dönike: Wir brauchen weniger Kühnert und mehr Tiemo Wölken.

Frage: ... der SPD-Europaabgeordnete, den die Jusos auch im Landkreis im Wahlkampf enorm unterstützt haben...

Dönike: Ja, er war hier stark gefragt. Und ich selber hatte am Stand in Ganderkesee auch das Gefühl, dass unsere Politik die Leute interessiert.

Frage: Trotzdem bekam die SPD in ihrer einstigen Hochburg Ganderkesee nur 19,2 Prozent. Gibt es dafür auch kommunalpolitische Gründe?

Dönike: Es gibt immer mehr Bürger, die mit Entscheidungen im Rat nicht einverstanden sind. Zunehmend bilden sich Initiativen gegen neue Baugebiete. Der Protest richtet sich dann natürlich zuerst gegen die beiden großen Parteien, die mit ihrer Mehrheit Entscheidungen durchgesetzt haben. Aber das gute Abschneiden der Grünen auch in Ganderkesee hat eher bundespolitische Gründe.

Frage: Was können denn die Jusos hier vor Ort tun, um die Partei voranzubringen?

Dönike: Wir haben im Landkreis sieben Jusos in Gemeinderäten und zwei im Kreistag. Wir sind rund 35 Aktive kreisweit, viel mehr als in anderen Nachwuchsorganisationen von Parteien. Aber in dem Alter hat man auch andere Herausforderungen wie Studium oder Familiengründung. Trotzdem sind wir – gerade unter den Ratsmitgliedern – gut vernetzt und tauschen uns zum Beispiel über Anträge an die Gemeinden aus. Die Jusos Oldenburg-Land werden in der SPD wahrgenommen, sogar auf Landesebene.

Frage: Sie müssen aber bei den Wählerinnen und Wählern wahrgenommen werden.

Dönike: Daran arbeiten wir. Bis zur Kommunalwahl 2021 müssen wir uns besser aufstellen., Ich hoffe, dass ich dann nicht mehr der Jüngste im Gemeinderat bin.