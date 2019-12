Neerstedt Im Jahr 1940 kam erstmals Feldpost aus dem Ausland bei Adele Johanne Otte, geb. Ehlers, auf dem Hof der Familie in Neerstedt an. Ihr Mann, Hermann-Diedrich Otte, schrieb ihr die Grußzeilen aus Frankreich in Sütterlinschrift, fein säuberlich auf festem Papier. Er meldete sich aus Paris, wo er als Marinesoldat seinen Kriegsdienst vollziehen musste. Immerhin an einer „ruhigeren“ Front, denn das besetzte Frankreich war für die Soldaten, die hierhin abkommandiert waren, im Vergleich zur späteren Ostfront das kleinere Übel.

Doreen Otte stellt einen kleinen Karton mit 200 geordneten Briefen ihres Uropas auf den Tisch. Bislang fristeten die Dokumente aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges in Ottes Keller ein Schattendasein.

Als Doreen Otte von den Briefen erfuhr, die Vater Ralf schon irgendwann einmal chronologisch geordnet hatte, wurde sie neugierig. Sie wollte mehr über die Familiengeschichte, aber auch die Zeit ihres Urgroßvaters in den Kriegswirren erfahren. Er geriet zum Kriegsende in Riga noch in Kriegsgefangenschaft und starb im Alter von 43 Jahren kurz vor der Entlassung aus der Gefangenschaft an offener Tuberkulose.

Zeit, sich mit der Familiengeschichte zu beschäftigten, hatte Doreen in diesem Jahr genug. Nach dem Abitur im Mai tauchte sie in die Familiengeschichte ein. Seit Oktober ist sie nun Studentin der Fachrichtung Kommunikations-Design der privaten Kunstschule Wandsbek in Bremen. Dazwischen lag Zeit genug, um sich der Familienforschung zu widmen. Doch gänzlich abgeschlossen ist ihre Arbeit noch nicht.

Aber bevor sie die Feldpost ihres Großvaters lesen konnte, musste sie sich erst einmal mit der Sütterlin-Schrift vertraut machen. „In den meisten Briefen war die Rede von dem Vermissen der Familie, aber auch, wie es um die Arbeit auf dem Hof bestellt sei, dass es ihm in Frankreich gut gehe und dass auch wieder ein Fronturlaub anstehe“, sagte Doreen beim Vorstellen ihrer Nachforschungen.

Tatsächlich konnte Hermann-Diedrich Otte öfters einen Fronturlaub erhalten. Das meist zur Erntezeit, wenn viele Arbeiten auf dem Hof erledigt werden mussten. Oft sei die Rede deshalb vom Bestellen der Felder und dem Wetter gewesen. Aber auch, wie die Arbeit mit zwei Polen auf dem Hof klappe.

Als die Alliierten Frankreich befreiten, kam Hermann-Diedrich Otte noch aus Paris heraus. Die letzten zwei Briefe beschreiben diese Zeit. Über Nordenham ging es für ihn an die Ostfront. „Wie er dann dort in Kriegsgefangenschaft geriet, ist nicht berichtet“, sagt Doreen.

All diese Begebenheiten, Gespräche mit ihrer Großmutter und anderen Verwandten, aber auch mit dem Haidhäuser Heimatforscher Gerold Spille brachten immer mehr Licht in die damalige Zeit, aber auch in die Familienbande.

„Für mich war und ist es wichtig, alles einmal zusammenzufassen. Daraus entsteht nun ein Buch für die Familie. Darin enthalten ist die Feldpost, aber auch der Familienstammbaum und viele vorhandene Fotodokumente“, beschreibt Otte. Durch Nachforschungen in Kirchenbüchern, über Internet und andere Quellen schaffte die Neerstedterin es, den Familien-Stammbaum zu erstellen. 860 Familienmitglieder konnte sie zuordnen. Sie kommt bis in die Zeit um 1500 zurück.

Als Titel für ihr Buch will Doreen „Wenn ich bei Dir wäre“ wählen. „So drückt man am besten den Inhalt der Feldpost aus.“ Gleichzeitig gibt sie neben der Buchform auch ein E-Book heraus. „Da es immer noch wieder neue Quellen und auch Familienmitglieder gibt, ist dies die beste Form, immer weiter die Chronik aufzuarbeiten und zu pflegen.“

So ist Doreen zum Beispiel dem Bruder ihrer Urgroßmutter Adele, Georg Bernhard, auf der Spur, der in die USA auswanderte. „Es gibt noch viel nachzuforschen und zu ergänzen.“ Auch von der Seite ihrer Mutter. Darüber ist Doreen Otte sich im Klaren, aber sie hat einen guten Antreiber: ein Stück Neugier auf die Familien-Chronik und auch die Geschichte der Menschen zur damaligen Zeit.