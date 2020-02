Neerstedt August, 83 Jahre alt, ist seit kurzem verwitwet. Seinem Herz geht es nicht mehr so gut, die Kinder wohnen weit weg – welche Fachbereiche können sich für ihn einsetzen? Und wie kann für Henriette gesorgt werden? Die 77-Jährige hatte vor ein paar Jahren Brustkrebs gehabt, hat jetzt Metastasen und starke Schmerzen. Die Fallbeispiele von August und Henriette kommen am Mittwoch, 11. März, zur Sprache: Die Infoveranstaltung rund ums Thema Pflege bildet den Auftakt der Aktionen des Dötlinger Vereins „Wi helpt di“.

Die Veranstaltung gehört zur zweiteiligen Reihe „Älter werden in unserer Gemeinde“. Sie richte sich nicht nur an Ältere, „sondern an alle, die das Älterwerden noch vor sich haben“, erklärt Ute Meinert-Kaiser aus dem Vorstandsteam. Hella Einemann-Gräbert, ebenfalls im Vorstand, ergänzt, dass „Wi helpt di“ damit zeigen wolle, wofür der Verein steht: „Förderung der Altenhilfe“ steht in der Satzung. „Bei der Veranstaltung kommen die Bürger zu Wort: Wir wollen sie dazu animieren, Fragen zu stellen“, erklärt Meinert-Kaiser. Thema könne beispielsweise auch die Ärzteversorgung vor Ort sein.

Experten aus dem Gesundheitswesen stehen Rede und Antwort: Vertreter der SAPV (Spezialisierter ambulanter Palliativversorgung) Ganderkesee, des Senioren- und Pflegestützpunktes Landkreis Oldenburg, der Krankenkasse AOK sowie Margret Müller von der Geest Apotheke in Neerstedt werden zu Gast sein. Interessenten sind von 17 bis 19 Uhr in den Dötlinger Hof eingeladen – eine Anmeldung ist nicht nötig. Wer aber innerhalb der Gemeinde eine Mitfahrgelegenheit benötigt, wendet sich an Ina Schäfer unter Telefon 0 44 32/95 01 41. Dies gilt auch für den zweiten Teil der Veranstaltungsreihe: Um Nachbarschaftshilfe geht es am 6. Mai, ebenfalls 17 bis 19 Uhr, im Dötlinger Hof am Dorfring.

„Wi helpt di“ möchte konkrete Hilfsangebote aufzeigen und: „Wir wollen verdeutlichen, wo unsere Grenzen liegen“, ergänzt Einemann-Gräbert. Der Dötlinger Verein hilft älteren Mitbürgern – ersetzt aber keinen Pflegedienst. „Wenn sich die Reihe bewährt, überlegen wir, sie fortzuführen“, so Meinert-Kaiser.

Diese Veranstaltungen bietet „Wi helpt di“ außerdem:

• 22. April, 19 Uhr: „Wi helpt di vor Ort“ besucht die Taxiservice Scherner GmbH am Schulweg 8a in Neerstedt. Diese Veranstaltungsreihe hieß im vergangenen Jahr noch „Stammtisch“. „Der Name suggerierte aber, dass immer die gleichen Bürger dazukommen“, erklärte Meinert-Kaiser. Deshalb sei der Name geändert worden.

• 27. Mai, 19 Uhr: Der „Erste-Hilfe-Fresh-Up-Kurs“ gehöre zu den bewährten Veranstaltungen, erklärt Ina Schäfer, die im Verein organisatorisch als Ansprechpartnerin tätig ist. Im Vereinsheim des TV Neerstedt, das „Wi helpt di“ bis zur Fertigstellung des Hauses der Generationen nutzt, frischt Kassandra Plate (Malteser Hilfsdienst) die lebensrettenden Sofortmaßnahmen mit den Teilnehmern auf.

• 30. September, 19 Uhr: Das Thema „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ sei neben dem Erste-Hilfe-Kursus ebenfalls stets gefragt, so Schäfer. Dozent Daniel Ziemann behandelt im Wohn- und Ferienhaus an der Geveshauser Höhe 7 in Neerstedt das Thema.

• 28. Oktober, 19 Uhr: „Wi helpt di vor Ort“ beschäftigt sich damit, was ein sozialpsychiatrischer Dienst leistet. Dozent Dr. Leonhard Hamschmidt referiert im Haus der Generationen am Schulweg 1 b in Neerstedt.

Bei jeder Veranstaltung kann eine Mitfahrgelegenheit erfragt werden. Die Anmeldungen sollten bis eine Woche vor Beginn bei Ina Schäfer eingegangen sein.