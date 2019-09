Ganderkeseer machen mit beim Matthäus-fest in Pultusk

Die Partnerschaft zwischen Ganderkesee und Pultusk wurde im vergangenen Jahr vertraglich geregelt. Die 19 000-Einwohner-Stadt liegt rund 60 Kilometer nördlich der polnischen Hauptstadt Warschau.

An diesem Donnerstag startet ein Bus aus Ganderkesee zu einem weiteren Besuch in Pultusk. Neben Vertretern von Rat und Verwaltung fahren Ganderkeseer Bürgerinnen und Bürger mit – einige davon mit einem besonderen Bezug zu Polen – und auch 20 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Ganderkesee. Sie treffen sich mit Jugendlichen einer Schule in Pultusk und absolvieren zum Teil ein eigenes Besuchsprogramm, das von der Schulleiterin Krystyna Estkowska organisiert wird.

Im Mittelpunkt der Pultusk-Reise steht das Matthäus-Fest am Sonnabend. Die Gäste aus Ganderkesee beteiligen sich an einem Lauf durch die Stadt und am Festumzug. Zudem bieten sie regionale Spezialitäten an und wollen ein norddeutsches Lied vortragen. Am Sonntag ist ein Ausflug nach Warschau geplant, ehe es am Montagmorgen zurück in die Heimat geht.