Solidarität: Virtuell übernachten und Gutes tun

Sage Keine Gäste, keine Gruppenübernachtungen, keine Einnahmen – der Pfadfinderbildungsstätte Sager Schweiz macht die coronabedingte Zwangspause finanziell schwer zu schaffen. „Auf unbestimmte Zeit“, sagt 1. Vorsitzender des Vereins, Dirk von der Heide. Denn obwohl Übernachtungen zum Beispiel in Hotels oder Ferienwohnungen wieder erlaubt sind, bleibt die Haupteinnahmequelle der Bildungsstätte, nämlich Übernachtungen und Veranstaltungen größerer Kinder- und Jugendgruppen, weiter verboten.

Virtueller Besuch

Als Verein dürfe die Einrichtung keine großen Rücklagen bilden, erklärt von der Heide. Ein finanzielles Polster, das über die Schließung von inzwischen mehr als zwei Monaten hinweggeholfen hätte, gab es daher nicht. Zudem erhalte die Pfadfinderbildungsstätte für ihren Betrieb keine Fördergelder. Was der Verein in Sage ausgibt, muss er selbst erwirtschaften – normalerweise sei das kein Problem, meint der Vorsitzende. Wann aber größere Gruppen wieder kommen dürfen, ist noch nicht klar. Die meisten Buchungen für den Sommer seien bereits abgesagt. Da die Bildungsstätte keine Gäste aufnehmen durfte, sei es auch nicht erlaubt gewesen, Stornogebühren zu erheben. „Aber auch wenn wir es dürften, würden wir es nicht machen“, sagt der Vorsitzende – schließlich wolle er das Problem nicht in den Bereich der Jugendarbeit verlagern.

Geholfen, den finanziellen Engpass zu überstehen, haben Hilfszahlungen von Bund und Land. Und dennoch: „Je länger wir schließen müssen, desto existenzieller wird unsere Lage.“ Je nachdem, wie lange die aktuelle Situation noch anhält, könnten dem Verein bis zu 90 Prozent der Jahreseinnahmen fehlen, glaubt der Vorsitzende.

Wie aber kann diese Lücke geschlossen werden? „Wir erfahren sehr viel Solidarität“, sagt von der Heide. „Wir hatten die Idee, unsere Zimmer und unsere Zeltwiese virtuell anzubieten.“ Eine Aktion wurde ins Leben gerufen, bei der Menschen gegen eine Spende ihre „virtuelle Übernachtung“ buchen können. Symbolisch erhalten sie ein Bild des Bettes, in dem sie „übernachten“.

„Das wird das Loch nicht stopfen“, meint der Vorsitzende, aber jede Übernachtung würde helfen. Genauso dankbar ist er für den großen Zuspruch und die Verbundenheit mit der Bildungsstätte, die so deutlich werden. Zum Beispiel von einer ehemaligen FSJlerin, die gemeinsam mit ihrer Mutter Mund-Nasen-Masken genäht und verkauft und den Erlös in die Spendenaktion investiert habe. Von der Heide erzählt auch von einem Pfadfinderstamm, der sein Pfingstlager in den digitalen Raum verlagern musste und dafür einen virtuellen Ort gesucht hat. Nun übernachte die Gruppe in der Pfadfinderbildungsstätte Sager Schweiz.

Unsichere Zukunft

Derzeit entwickelt das Team ein Konzept für Familienurlaube in der Bildungsstätte. Unter Einhaltung der geltenden Richtlinien sind diese im Gegensatz zu Gruppenübernachtungen schließlich erlaubt. „Wir schauen nicht verzagt, aber sorgenvoll in die Zukunft“, sagt der Vereinsvorsitzende. Helfen würde seiner Meinung nach ein Rettungsschirm für „gemeinnützig aufgebaute Häuser“, zu denen auch Jugendherbergen sowie die Bildungsstätte des Vereins zählen. In einigen Bundesländern gebe es so etwas bereits. „Wenn der Rettungsschirm kommt, dann wird alles gut.“