Sandkrug Zwischen Bauunternehmern und Gartenbesitzern werde in der Gemeinde Hatten kein Unterschied gemacht. Das gelte auch, wenn es um das Fällen von Bäumen gehe, betont Hattens Bürgermeister Christian Pundt. Wer Bäume auf seinem Grundstück entfernen möchte, müsse dies mit der Gemeinde absprechen – und im Zweifelsfall ein Gutachten vorlegen.

Zum Hintergrund: Ein Fall in der Straße „Im Tannenwinkel“ in Sandkrug sorgt derzeit für Unmut bei Anwohnern. Ein Bauunternehmer hat dort ein Grundstück erworben und will darauf ein Doppelhaus errichten. Während der Arbeiten sind nun fast alle Bäume auf dem Gelände gefällt worden.

Auch der Bürgermeister ist von dem fast völligen Kahlschlag nicht begeistert. Anwohner seien im Rathaus gewesen und hätten ihre Bedenken geäußert, erklärt Pundt. Bei einem Ortstermin hatte er sich selbst ein Bild von der Lage gemacht.

Der Bauunternehmer sei ausdrücklich darauf hingewiesen worden, möglichst viele Bäume zu erhalten, so Pundt. Im Bebauungsplan für den Geltungsbereich steht unter Punkt 13: „Innerhalb der überbaubaren wie nichtüberbaubaren Bereiche darf der vorhandene Bewuchs mit Bäumen und Sträuchern nur in dem Umfang beseitig werden, wie dies zur Verwirklichung der zugelassenen baulichen Nutzung unvermeidlich ist.“

Unvermeidlich sei zwar ein dehnbarer Begriff, sagt Pundt. Aber der fast komplette Kahlschlag auf dem Grundstück sei vom Bauunternehmer nicht mit der Gemeinde abgesprochen gewesen. „Eine Ausnahmeregelung hat es nicht gegeben“, betont der Bürgermeister.

Die Gemeinde hat den Vorfall an den Landkreis Oldenburg weitergegeben und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens beantragt. Der Bauunternehmer sei darüber informiert worden, dass jede Beseitigung, wesentliche Beeinträchtigung oder Zerstörung des Baum- und Gehölzbestandes eine Ordnungswidrigkeit darstelle und geahndet werden könne. Im Verfahren solle nun geprüft werden, ob die Bäume wirklich entfernt werden mussten.

Peter Heide, Geschäftsführer der Heide Immobilien GmbH und Bauherr, kann die Aufregung nicht verstehen. „Ich hatte im Vorfeld mehrfach mit dem Landkreis und der Gemeinde Kontakt“, sagt er. Seinem Eindruck nach ist alles abgesprochen gewesen.

Auf dem Grundstück, das zuvor ein kleines Waldstück gewesen sei, hätten fast nur Kiefern und Fichten gestanden, so Heide. Aus Sicherheitsgründen habe er nicht einzelne Bäume stehen lassen wollen, die zuvor im Verbund standen. Zudem seien diese krank und nicht mehr standfest gewesen. Dem Landkreis habe er angeboten, im Nachgang Ersatzpflanzungen vorzunehmen, berichtet der Bauunternehmer und ergänzt: „Ich bin selbst Sandkruger und möchte auch, dass es dort grün bleibt.“