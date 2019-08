Sandkrug /Kirchhatten Der Auvers-le-Hamon-Platz in Sandkrug ist keine Augenweide. Dennoch geht es auch nicht ohne ihn. Um in Zukunft wieder mehr Freude an ihm zu haben, soll das Areal grundlegend neugestaltet werden.

Zum letzten Stichtag in diesem Jahr, dem 15. September, will die Gemeinde einen Förderantrag stellen, der den notwendigen finanziellen Anschub für das Projekt gewährleistet. Das Landschaftsarchitekturbüro Kilian + Kollegen geht von insgesamt 700.000 Euro aus, die die Realisierung ihrer Pläne schätzungsweise kosten würde.

In der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt am Mittwoch, 21. August, 17 Uhr werden vermutlich noch einmal die Stärken und Schwächen des Platzes Thema sein. Unbestritten ist seine Bedeutung für größere Veranstaltungen: sei es als Festplatz der Schützen, als Standort für das große Sandkruger Familienfest, die regelmäßigen Flohmärkte, kleinere Veranstaltungen wie den Wochenmarkt, die Weihnachtsbaumsammlung der Jugendfeuerwehr oder auch als Parkplatz und Ausgangspunkt für Touren in das Barneführer Holz.

Die Schwächen des Auvers-Platzes sind zum Teil offensichtlich. Der Platz habe keinen Platzcharakter, sondern nur „Parkplatzcharakter“, es fehle auch an einer Mitte, heißt es in der vorliegenden Analyse der Planer. Kritisch bewertet wird auch die schlechte Einsehbarkeit von Bahnhofstraße und Mühlenweg und generell die schwierige Verkehrsanbindung. Es fehle ein gestalterischer Bezug zum Platznamen und zur Partnergemeinde, Bodenbeläge und Beleuchtung seien in die Jahre gekommen. So werde keine Atmosphäre geschaffen. Ebenfalls negativ: das Toilettenhäuschen sei „gestalterisch und funktional unzureichend“, die benachbarte Gasstation und der Elektrotrafo unschön.

Einige Änderungswünsche haben die Planer seit der vorigen Beratung am 27. Juni 2019 in ihren neuen Entwurf eingearbeitet. So sind die Stellplätze für Wohnmobile auf die Nordseite verschoben worden. In Abstimmung mit dem Schützenverein und den Familienfest-Organisatoren sind die Entwürfe für das Pflaster und an vielen weiteren Stellen angepasst worden. Mehr über die Details wird im Ausschuss am kommenden Mittwoch zu hören sein.