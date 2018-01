Sandkrug /Kirchhatten Buntes Knetgummi und viele, wirklich viele, Schaschlikspieße aus Holz – mehr benötigten die Grundschüler in Sandkrug und Kirchhatten nicht für eine ungewöhnliche Aktion. Gemeinsam bauten sie 3D-Modelle, die zeigen, wie sich die Mädchen und Jungen künftige Spielplätze vorstellen.

Die Gemeinde setzt so stark wie nie zuvor auf die Beteiligung ihrer jüngsten Bürger. Das Prozedere in Kirchhatten und Sandkrug war stets das gleiche: Alle Schüler konnten sich Gedanken machen, was ihnen besonders wichtig ist. Nach einer Einführung in den Turnhallen bildeten sechs bzw. vier Schüler aus jeder Klasse eine Delegation: 48 in Kirchhatten und 52 in Sandkrug.

Dann gab’s klassische Gruppenarbeit. Mit einem Fachmann des Planungsbüros Jens Gerken (Oldenburg) wurde das vorhandene Spielplatzareal besichtigt, während in den Turnhallen mit Sportgeräten diverse Ideen für Kletter- und Geschicklichkeitsparcours getestet wurden.

„Die Schülerdelegation hatte zuvor aus den Klassen genaue Hinweise bekommen, was ihnen besonders wichtig ist“, erzählt Konrektorin Nina Tholen (Kirchhatten). Ein Reitparcours, Nestschaukeln und auch Platz für Ballspiele gehörten zu den Favoriten. Ebenso Kletterstangen, Geschicklichkeitsspiele und Wippen. Eine Seilbahnrutsche stand sowohl in Sandkrug als auch Kirchhatten ganz oben auf der Wunschliste. „Das sind alles keine Luftschlösser, sondern Ideen, die sich relativ leicht umsetzen lassen“, meint Bürgermeister Christian Pundt, der bei beiden Terminen mitmachte. Aus Sicherheitsgründen war er immer der erste, der die Ideen für Spielgeräte testete.

Der Zeitplan Die Gemeinde will ihre Grundschulen in Form eines „Baukastenprinzips“ modernisieren. Gemeinsam mit Lehrern, Eltern und Schülern sind Raum- und Ausstattungsbedarf formuliert worden. Ein Gutachter bewertet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten die Ideen. Bis März soll die externe Machbarkeitsstudie vorliegen, ab April bis in den Sommer hinein die Planung der Architekten beginnen, damit im Schuljahr 2018/2019 die ersten Ausschreibung erfolgen können.

Auch aus Sicht der Planer handelte es sich bei den Terminen um keine Zeitverschwendung. Man versuche immer, Ideen aus Beteiligungen aufzunehmen, so ein Mitarbeiter des Oldenburger Büros, schließlich wolle man nicht an den Bedürfnissen vorbeiplanen. Aus der Ideensammlung sollen die Experten nun einen „Masterplan“ entwickeln, der nach Rücksprache mit den Lehrern zur Grundlage für das Schulkonzept werde, sagt Pundt. In den Fachausschüssen des Rates werde das Resultat dann ergebnisoffen vorgestellt.

Der Bürgermeister will die Schüler auf jeden Fall nicht lange warten lassen. Er sei dafür, dass an jedem Standort zumindest eine der Ideen noch in diesem Jahr realisiert werde, so Pundt. Für den Standort Streekermoor der Grundschule Sandkrug findet im Februar ebenfalls eine Schülerbeteiligung statt, verspricht die Gemeinde.