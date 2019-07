Sandkrug Die Hatter SPD und der landwirtschaftliche Betrieb Bolling, Bümmersteder Str. 61 in Sandkrug, laden für Donnerstag, 6. August, zu einem Ortstermin wegen der nahe des Sandkruger Ortseingangs geplanten Bio-Hühnerstalls ein. Zu Beginn sollen das Vorhaben und der genaue Standort der Stallfläche vorgestellt werden. Neben einem Vertreter der Landwirtschaftskammer werden Bürgermeister Christian Pundt und Susanne Mittag, Mitglied des Bundestagsausschusses für Ernährung und Landwirtschaft sowie tierschutzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, erwartet.

Anlieger und Interessierte erhielten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die eigenen Gedanken zu äußern, heißt es in der Einladung. Für landespolitische Fragen steht SPD-Landtagsabgeordneter Axel Brammer zur Verfügung. Moderiert wird der Abend durch den Hatter SPD-Vorsitzenden Gerrit Edelmann. Um die Veranstaltung planen zu können, wird um frühzeitige Anmeldungen gebeten (gerrit.edelmann@spd-hatten.de). „Wichtig ist uns ein Umgang mit allen Beteiligten auf Augenhöhe. Wir befinden uns in diesem aktuellen Verfahren in der Auslegung und sind deshalb an einem sachorientierten und respektvollem Austausch, insbesondere zusammen mit der Familie Bolling selbst, interessiert“, so Edelmann.

Die Veranstaltung ersetze ausdrücklich nicht weitere Informationsveranstaltungen, die gegebenenfalls im Anschluss noch durch die Verwaltung organisiert werden, so Edelmann. „Die Hatter SPD möchte allerdings von sich aus den Dialog miteinander stärken und Fehlinformationen, die leider teilweise im Umlauf sind, entgegentreten, was sie als gemeinsame Aufgabe aller Parteien und der Verwaltung ansieht. Aus diesem Grund wurden auch alle im Rat vertretenden Parteien und Personen ebenfalls angeschrieben und eingeladen.“