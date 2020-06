Politik In Der Gemeinde Hatten: Kreisel in Streekermoor im Gespräch

Sandkrug /Streekermoor Das Thema „Kreisverkehr“ ist in der Gemeinde Hatten etwas vorbelastet, um es vorsichtig auszudrücken. Trotzdem widmeten sich die Ratsherren und -frauen am Mittwochabend in der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt in der Aula der Sandkruger Waldschule genau einem solchen. Er könnte künftig im Bereich der Kreuzung Mühlenweg/Dorfstraße/Borchersweg im Ortsteil Streekermoor entstehen, um das Unfallrisiko dort zu senken. Nach einigen Diskussionen waren sich die Ausschussmitglieder einig: Die von Michael Reker vom Planungsbüro Thalen Consult aus Neuenburg vorgestellte Planung soll weiterverfolgt werden und als Grundlage dienen. Die Empfehlung war einstimmig.

Schwerpunkt für Unfälle

Die Kreuzung ist durch vergangene Unfälle offiziell als Unfallschwerpunkt eingestuft worden. Zwischenzeitlich sei mit dem Landkreis Oldenburg vereinbart worden, dass dort Stopp-Schilder als Übergangslösung aufgestellt werden, wie Adolf Oltmann (CDU) in den Raum warf. „Seitdem gab es keine Unfälle mehr.“ Vielleicht könne das ja noch eine Weile beobachtet werden. „Angesichts der aktuellen Haushaltslage, die ja in Zeiten von Corona eher schlechter statt besser wird, schlage ich auch vor, dass man überlegt, ob so ein Kreisel momentan notwendig ist.“ Dagegen hielt Axel Brammer von der SPD: „Wir haben darüber oft genug diskutiert und waren uns einig, dass dort was passieren muss. Ich schlage vor, dass wir da weiter dran bleiben.“

Teurer als angenommen

Apropos Haushalt: Eingestellt worden waren für das aktuelle Jahr 560 000 Euro für den Bau des Kreisels. Die werden jedoch nicht ausreichen, wie Michael Reker aufzeigte. Etwa 600 000 Euro müssen eingeplant werden – exklusive der Baunebenkosten sowie der Grunderwerbssteuer. Seiner Auffassung nach habe man dann aber die sicherste Lösung an dieser Stelle geschaffen. „Ein solcher Kreisel macht immer dann Sinn, wenn die zu verbindenden Straßenarme in etwa eine ähnliche Auslastung haben“, erklärte Reker. Das sei an diesem Knotenpunkt der Fall. Dennoch beruhten die Berechnungen auf alten Verkehrszählungen, die bei Fortschreiten des Projektes aktualisiert werden müssten. 32 Meter Umfang für den gesamten Kreisverkehrsplatz sieht das Konzept vor. Dafür müssten auch einige Bäume gefällt sowie anliegende Gräben verfüllt werden, so Reker.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

„Perfekte Lösung“

Johannes große Beilage (Grüne) betitelte den Planungsvorschlag als „sehr schön“ und ermunterte seine Ratskollegen, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen. „Ein Kreisel ist eine aufwendige, aber die perfekte Lösung. Und das kostet eben Geld.“ Beipflichten konnt ihm da der Sprecher von der Gruppe Bündnis 90/Die Grünen, Helmut Rücker. „Das ist eine optimale Lösung.“ Hajo Töllner, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, sagte abschließend: „Wir unterstützen das. Eine solche Baumaßnahme markiert auch den Ortseintritt Richtung Sandkrug und prägt das Ortsbild.“