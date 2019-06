Schierbrok Ein Neubaugebiet ja – aber nicht so! Diese Position vertreten die Unabhängigen Wähler Gemeinde Ganderkesee (UWG) vor der abschließenden Abstimmung über den Bebauungsplan 251 in Schierbrok, „Westlich Schierbroker Mühlenweg“, an diesem Donnerstag im Rat der Gemeinde Ganderkesee. Die Sitzung im Rathaus beginnt um 18 Uhr.

Warum kritisiert die

UWG den Bebauungsplan ?

Der UWG gehe es um eine Planung „mit Augenmaß“, betonte der Fraktionsvorsitzende Carsten Jesußek am Mittwochnachmittag bei einem Ortstermin in Schierbrok. Vor allem in zwei Punkten sehen die Unabhängigen Änderungsbedarf: Die im Südwesten des Gebietes vorgesehenen drei Mehrfamilienhäuser müssten auf die gegenüberliegende Seite des Planbereichs verlegt werden und die Verkehrssituation müsse vor dem Beginn der Bebauung geklärt werden.

Was ist an der Verkehrs­situation bedenklich ?

Der Schierbroker Mühlenweg ist eine verkehrsberuhigte Wohnstraße. Die Zufahrt zum neuen Baugebiet soll von Osten erfolgen, nahe an der Einmündung des Schierbroker Mühlenweges in die Nutzhorner Landstraße. Ein altes Haus, das dort stand, ist bereits abgerissen worden. Eine Zufahrt von und nach Südwesten über den Weg Föhren­eck wird mit Pollern versperrt und soll nur in Notfällen geöffnet werden. So wird der Verkehr aus dem Neubaugebiet zwar schnell zur Hauptstraße abgeleitet, doch viele Anlieger befürchten, dass ihre künftigen Nachbarn auch durch den Schierbroker Mühlenweg fahren werden, um etwa zum Edeka-Markt oder zum Bahnhof zu gelangen. Die UWG fordert, den Schierbroker Mühlenweg mit einem Schild „Nur für Anlieger“ auszuweisen. Auch über eine Gewichtsbegrenzung auf 3,5 Tonnen müsse nachgedacht werden, sagte Jesußek.

Was stört die UWG an

den Mehrfamilienhäusern ?

Drei Mehrfamilienhäuser sieht die Planung im Südwesten des Baugebietes vor, wo der Weg Föhreneck verläuft und zu einem kleinen Wald führt. „Das ist hier ein Naherholungsgebiet für alle Schierbroker“, betont Carsten Jesußek, der selber in Schierbrok wohnt. „Wenn hier elf Meter hohe Mehrfamilienhäuser gebaut werden, wirkt das wie ein Tunnel“, meint er. Deshalb sollten die Mehrfamilienhäuser auf die gegenüberliegende Seite des Baugebietes versetzt werden, dort sei die Wirkung auf das Landschaftsbild nicht so gravierend. Das sei auch in der Bürgerversammlung von den Anliegern so gefordert worden. „Ich weiß nicht, warum dieser Bürgerwille nicht akzeptiert wird“, wundert sich der UWG-Fraktionschef.

Wie sind die Aussichten

heute im Gemeinderat ?

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung stimmten nur die UWG und die Grünen gegen den Bebauungsplan. Eine große Mehrheit im Gemeinderat scheint also sicher. Die UWG will aber Beratungsbedarf beantragen, um eine Vertagung zu erreichen.