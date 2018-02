Schierbrok /Stenum Volker Schulz-Behrendt fühlte sich an den „Murmeltiertag“ erinnert, jenen immer wieder kehrenden Tagesablauf, den ein TV-Wettermoderator im Hollywood-Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ erlebt. Mit dieser Bemerkung spielte der Grünen-Fraktionschef am Donnerstagabend im Ausschuss für Straßen und Verkehr darauf an, dass der Antrag für eine Schließung der Tempo-30-Lücke auf dem Trendelbuscher Weg schon so oft auf dem Tisch lag – und jedes Mal abgelehnt wurde.

Nun könnte es aber (wie am Ende des Films) der letzte Murmeltiertag gewesen sein und die Geschichte weitergehen. Denn plötzlich fand sich für den Antrag, der diesmal von den Unabhängigen Wählern Gemeinde Ganderkesee (UWG) kam, eine Mehrheit.

Mit ihren sieben Stimmen setzten UWG, Grüne und SPD – wie schon kurz berichtet – im Ausschuss durch, dass auf dem gut 350 Meter langen Straßenabschnitt zwischen den beiden Tempo-30-Zonen vor der Grundschule und im Kreuzungsbereich Sahrener Weg/Kehnmoorweg ebenfalls eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gelten soll – bisher sind hier noch 50 km/h zulässig. CDU, FDP und Freie Wähler votierten dagegen, brachten es aber zusammen nur auf sechs Stimmen.

Verärgert reagierte besonders CDU-Ratsherr Günter Westermann, der Beratungsbedarf anmeldete und betonte, dass in solchen Fällen stets alle Fraktionen Rücksicht genommen hätten. Darauf konterte UWG-Sprecher Carsten Jesußek, dass der Antrag seiner Fraktion vom Juli 2017 datiere und genug Zeit zur Beratung gewesen wäre.

Alle drei bei der Abstimmung unterlegenen Fraktionen machten rechtliche Bedenken geltend und warnten davor, jetzt schon über Tempo 30 zu entscheiden, da für den Trendelbuscher Weg mit dem Verkehrsentwicklungsplan ohnehin noch verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden sollten. SPD, CDU und UWG hingegen wollen im Sinne einer verbesserten Verkehrssicherheit – besonders mit Blick auf die Schulkinder – schnell handeln.

Die Gemeindeverwaltung hingegen hält den Abschnitt, in dem noch Tempo 50 gefahren werden darf, für sicher: Weder das Unfallgeschehen, noch die Verkehrsabläufe oder die Ortslage rechtfertigten eine Geschwindigkeitsreduzierung. Peter Meyer, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung, wies die Politiker auf die Straßenverkehrsordnung hin und betonte, dass die Bürgermeisterin in diesem Fall zu entscheiden habe. „Sie überschreiten die Kompetenzen des Rates“, warnte er den Ausschuss.

In die Beschlussempfehlung wurde auf Antrag von Thorsten Busch (UWG) der Passus aufgenommen, dass die Entscheidung in diesem Punkt dem Gemeinderat übertragen werden soll. Dort könnten SPD, Grüne und UWG nur dann eine Mehrheit erreichen, wenn Susanne Steffgen (Die Linke) sie unterstützt. Diese ließ im Ausschuss, dem sie nicht angehört, dessen Sitzung sie aber verfolgte, erkennen, dass auch sie für die Vergrößerung der Tempo-30-Zone ist.