Streekermoor Auf seiner Sitzung am Donnerstag, 23. Mai, hat der Schul-, Bildungs- und Kulturausschuss der Gemeinde Hatten wichtige Beschlussempfehlungen für die weitere positive Entwicklung des Bildungsstandortes Hatten gefasst. Die Außenanlage der Grundschule Sandkrug soll am Standort Streekermoor ein „neues Gesicht“ bekommen. Durch das Anlegen von Parkflächen, die sichere Gestaltung für die Schülerinnen und Schüler und die Verlegung des Eingangsbereiches wird der Standort künftig insgesamt aufgewertet.

Beraten wurden auch die Pläne für die Schadstoffsanierung und die Anbauten an der Waldschule. Der Ausschuss setzte sich nach intensiver Vorbereitung durch die Gemeinde mit den Planalternativen auseinander und befürwortete die von der Verwaltung favorisierte Variante. Sukzessive sollen nun die ersten beiden Fingertrakte saniert und durch Anbauten vergrößert werden.

1,9 Millionen vom Kreis

Damit ein zügiger Baufortschritt und eine Planungssicherheit gewährleistet sind, wurde durch den Ausschuss empfohlen, Haushaltsmittel hierfür in 2020 zur Verfügung zu stellen. Die Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich der Erweiterung des Lehrerzimmers und der Erneuerung der Heizungsanlage belaufen sich auf 4,5 Millionen Euro€. Der Landkreis beteiligt sich mit insgesamt 1,9 Millionen€. Bürgermeister Christian Pundt berichtete, dass auch eine finanziellen Beteiligung der Gemeinde Wardenburg Thema sei.

Ebenso befürwortete der Ausschuss die Vereinbarung mit dem Landkreis zur Jugendhilfe. Nach der nunmehr verhandelten Vereinbarung beteiligt sich der Landkreis finanziell an den Betriebskosten für Kinderkrippen.

Auf Nachfrage des Bürgermeisters beim niedersächsischen Kultusminister hat die Gemeinde Hatten die Nachricht erhalten, dass weiterhin Fördermittel für den Ausbau der Kinderbetreuung für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung stehen. Passend dazu hatte der Ausschuss über den Bau zweier Krippengruppen an der Hebbelstraße zu beraten. Der Ausschuss entschied sich mehrheitlich für den Entwurf eines Planers, empfahl den Planungsauftrag hierfür noch in diesem Jahr zu erteilen, um den Bau im Jahr 2020 beginnen und 2021 beenden zu können. Entsprechende Haushaltsmittel hierfür sollen in diesen Haushaltsjahren zur Verfügung gestellt werden.

Träger für Kita gesucht

Weiterhin stimmte der Ausschuss dafür potenzielle Träger der neu zu bauenden Kindertagesstätte am Mühlenweg zu suchen. Die Verwaltung wird mögliche Träger abfragen und das Ergebnis dann erneut im Ausschuss vorzulegen. Anschließend entscheiden die Ratsfraktionen darüber, ob ein Dritter oder die Gemeinde selbst die Trägerschaft übernimmt. Pundt zeigte sich zuversichtlich, dass die neue Einrichtung zum Kindertagesstättenjahr 2020 in Betrieb geht.

Geleitet wurde die Sitzung erstmalig vom neuen Ausschussvorsitzenden Axel Brammer. Zu Beginn hatte der Bürgermeister an die Verkündung des Grundgesetzes vor nunmehr 70 Jahren erinnert. Er nahm dies zum Anlass, auf die Teilnahme an der Europawahl hinzuweisen, profitiert doch die Gemeinde Hatten allein durch die vielfältigen Dorferneuerungsmaßnahmen von EU-Mitteln.