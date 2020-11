Tannen schmücken Innenstadt

Noch 36 Tage sind es bis Heiligabend – in der Wildeshauser Innenstadt herrscht nun bereits weihnachtliche Atmosphäre: Mitarbeiter der Firma Oppermann haben am Dienstag 40 kleine Tannenbäume entlang der Hunte- und Westerstraße aufgestellt, dazu noch jeweils zwei Bäume an Hunte- und Westertor. Echte Hingucker sind wieder die großen Tannen, wie hier neben dem historischen Rathaus. Auch vor der Volksbank, mitten auf dem Marktplatz, am Hertfordbrunnen und vor dem „Grünen Warenhaus“ stehen nun die großen geschmückten Weihnachtsbäume. Am Donnerstag wird die Krippe aufgebaut, ab Montag wird die Beleuchtung eingeschaltet.BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen