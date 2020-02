Thölstedt Die Hunte-Wasseracht kümmert sich in diesem Jahr um die Visbeker Aue und plant ein Projekt zur Verbesserung der ökologischen Strukturen im Bereich Thölstedt. Aus Sicht des Wasser- und Bodenverbandes sowie des Landes Niedersachsen gehört die Aue mit ihren Zuflüssen Twillbäke und Engelmannsbäke zu den wertvollsten Gewässersystemen landesweit, berichtet Gewässerkoordinatorin Ira Zylka.

Jahr für Jahr im Spätherbst suchten Meerforellen und Lachse den durchwanderbaren Mündungsabschnitt zum Ablaichen auf. Darüber hinaus biete die Aue einen Lebensraum für eine artenreiche Wirbellosenfauna. Das sind Kleinstlebewesen, die den Großteil ihres Lebenszyklus in der Gewässersohle verbringen und von denen sich einige im Laufe ihres Lebens zu flugfähigen Insekten, wie zum Beispiel Libellen, entwickeln. Plätschernde Kiesrauschen, tiefe Kolke und versteckte Unterschlupfmöglichkeiten werden durch den Regiebetrieb der Hunte-Wasseracht gepflegt und entwickelt. „Dort, wo es nötig ist, wird dem Gewässer der letzte Feinschliff verpasst, so auch in Thölstedt“, so Zylka.

In den vergangenen Jahren hätten sich die Bemühungen der Hunte-Wasseracht gemeinsam mit dem Fischereiverein Wildeshausen darauf fokussierten, Laichplätze für Meerforellen und Lachse sowie naturnahe Strukturen im Mündungsabschnitt nahe der Hunte zu schaffen. „Mit großem Erfolg“, so Zylka. Jahr für Jahr sei das Bruthaus ’ausgebucht’, in dem der Fischereiverein Lachs- und Meerforellenlaich zur Unterstützung der Naturvermehrung ausbrüte und nach dem Schlupf zurück in die hiesigen Gewässer setze.

Das jetzige Projekt ist für den Mittellauf geplant und soll ein ökologischer Trittstein zu den naturnahen Strecken in Twill- und Engelmannsbäke bilden. Mit Hilfe von Kies, Steinen und Tothölzern werden auf der heutigen, sehr sandigen Gewässersohle die verloren gegangenen Bachstrukturen neu entwickelt. Umgesetzt werden sollen die Arbeiten im Sommer, doch noch vor dem Beginn der Brut- und Setzzeit sollen nötige Holzarbeiten ausgeführt werden.

Da sich eine gute Zusammenarbeit bewährt habe, läuft auch dieses Projekt in Kooperation mit Fischereiverein, Landkreis und Hunte-Wasseracht. „So können Ehrenamt, finanzielle Unterstützung und technisches Know-how dort ansetzen, wo es benötigt wird“, sagt Zylka. Auch die Grundstückseigentümer unterstützten das Vorhaben. Das Ökosystem könne sich auf eine vielseitige Entwicklungsmaßnahme freuen.