Wardenburg Ein Frei-Tag war dieser Freitag, 1. November, für Christoph Reents keineswegs: Um 7.45 Uhr begann sein erster Tag als neuer Bürgermeister der Gemeinde Wardenburg. Im Halbstunden- bis Stundentakt standen Termine an. Zugangscodes und Einweisungen in die EDV, eine erste Amtsleiterrunde, ein Besuch der ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeister, die Abstimmung der Termine für die kommende Woche, die Durchsicht der Post, kurze Gespräche mit den Mitarbeitern – zum Durchatmen blieb da wenig Zeit.

Dennoch wirkt Reents aufgeräumt an seinem ersten Tag. „Ich bin freundlich und mit offenen Armen empfangen worden“, resümiert er. „Und ich hatte erste interessante Gespräche.“ Es sei ihm wichtig gewesen, alle Mitarbeiter per Handschlag zu begrüßen. „Nur im Bürgerbüro hat das nicht geklappt. Dort war viel los wegen des Brückentags, den viele Bürger genutzt haben, um Behördengänge zu erledigen.“ Das werde nachgeholt, verspricht er.

Er freue sich, künftig die Dinge in Wardenburg mitzugestalten. Die Themen, die in der Gemeinde derzeit diskutiert werden, sind ihm vertraut: Seit 18 Jahren lebt er mit seiner Familie in Hundsmühlen, seit seiner Kandidatur hat er zudem viele Rats- und Ausschusssitzungen besucht. Auch das Verwaltungsrecht ist nicht gänzlich neu für ihn. In den vergangenen Jahren hat er beim Liegenschafts- und Immobilienmanagement des Landes gearbeitet. Natürlich sei die kommunale Verfassung noch einmal anders, „aber kein völliges Neuland“.

Christoph Reents hatte sich bei der Wahl im September gegen vier Mitbewerber durchsetzen können. Er tritt die Nachfolge von Martina Noske an. Priorität hat für ihn in den nächsten Wochen der Haushalt für das kommende Jahr. „Das ist die erste und wichtigste Aufgabe im Moment“, sagt der 55-Jährige. Außerdem werde er an einer guten Kommunikationsstruktur arbeiten. Intern und extern im Gespräch zu sein und Mitarbeiter in Entscheidungen einzubinden sei ihm wichtig, hatte er schon vor seiner Wahl betont. In der nächsten Ratssitzung am 12. Dezember wird es für Reents noch einmal feierlich: Dann wird er offiziell als Bürgermeister vereidigt.