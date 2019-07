Wardenburg Im Juni haben ihn die Wardenburger Grünen zu ihrem Bürgermeisterkandidaten für die Wahl am 8. September gemacht, jetzt stellte Dr. Thomas Wilde (56) in einem Pressegespräch sich, seine Ziele und Arbeitsweise vor. „Teamarbeit“ ist dabei ein Begriff, den der promovierte Agrarwissenschaftler wiederholt wählt.

Zum Beispiel auf die Frage, wie eine künftige Zusammenarbeit im Rathaus aussehen könnte. Motivieren, Impulse geben, die Stärken der einzelnen Mitarbeiter fördern und nutzen, das gehöre zu den Fähigkeiten, die er in seinem beruflichen Werdegang in der Privatwirtschaft erworben hätte.

Über einen Mitbewerber

Nachfrage: Wie sähe das mit Frank Speckmann aus? Der Stellvertreter der Bürgermeisterin Martina Noske bewirbt sich ja ebenfalls um das Bürgermeisteramt und müsste im Falle eines Falles unter Wilde weiterarbeiten. „Jeder hat seine Fachexpertise. Ich setze da auf Professionalität, die gilt es auszuloten“, sagt der 56-Jährige. Und, na klar, sonst würde er wohl nicht kandidieren: „Bürgermeister trau’ ich mir zu.“ Zu seinen Grundhaltungen gehöre es, gerne auch von anderen etwas zu lernen und „nicht Teil des Problems, sondern der Lösung zu sein.“

Mit grundsätzlichen Bedenken der Landwirte rechnet der Kandidat der Grünen im ländlichen Wardenburg nicht. Auch den Landwirten gehe es doch um Themen wie Nachhaltigkeit, auch sie seien auf Akzeptanz in der Bevölkerung angewiesen und könnten sich nicht abgrenzen, ist er überzeugt.

Thema der Zukunft: Digitalisierung

Themenwechsel: Ein großes Zukunftsthema sei die Digitalisierung in Schule und Gesellschaft, sagt der gebürtige Schleswig-Holsteiner, der seit 1999 mit Frau und drei mittlerweile erwachsenen Kindern im Oldenburger Land und seit dem 1. Juni in Astrup lebt. Am im Wardenburger Gemeinderat immer mal wieder zu hörenden Totschlagargument, dem lieben Geld, dürfe dieser Ansatz nicht scheitern, greift er einen Einwand auf. Wilde: „Ich reagiere ein bisschen allergisch auf den Reflex, das können wir uns nicht leisten.“ Letzten Endes käme es auf die richtige Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel an.

Das „neue Gesicht in der Gemeinde“ (Wilde über sich selbst) hält es für wichtig, dass die Kommune ihre Gestaltungshoheit behält. Nicht von Entwicklungen getrieben wird, sondern diese aktiv steuert. Mit dem Rad hat er die Flächengemeinde bereits abgefahren, sich über die einzelnen Dörfer ein Bild gemacht. Aufgefallen sei ihm dabei deren Unterschiedlichkeit. Es gelte diese Eigenständigkeit zu bewahren, sagt er. Auf der Homepage der Gemeinde Wardenburg vermisst er dagegen „die Erfolgsstorys“. „So nach dem Motto: Ich lebe gerne in Tungeln, weil ...“

Sein Eindruck vom Rat

Im Falle seiner Wahl zum neuen Bürgermeister will der 56-Jährige den vermeintlichen Nachteil, neu in der Wardenburger Gemeindepolitik zu sein, zum Vorteil nutzen. „Ich habe keine Historie, muss nicht Everybody’s Darling sein.“ Eine Ratssitzung hat er als Zuhörer schon miterlebt. Seine Schlussfolgerung: „Ich möchte eine andere Diskussionskultur einbringen. Hin zur Sache, weg vom Persönlichen.“

Wird er als Kandidat der Grünen reine Grünen-Politik machen? Thomas Wilde lächelt. „Die Grünen werden sich noch ordentlich an mir reiben“, prophezeit er.