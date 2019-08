Wardenburg Wer übernimmt ab 1. November das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Wardenburg? Die Frage bleibt spannend. Fünf Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen und stehen am Sonntag, 8. September, auf dem Wahlzettel.

Eine öffentliche Podiumsdiskussion mit den fünf Bewerbern veranstalten der Kleine Kreis Wardenburg und die Nordwest-Zeitung an diesem Mittwoch ab 19 Uhr im Hotel Wardenburger Hof, Oldenburger Straße 255. Hier werden sich die Kandidaten vorstellen, die Ziele ihrer künftigen Arbeit formulieren, ihre Ansichten zu bestimmten Themen äußern und Fragen – auch aus dem Publikum – beantworten.

Auf dem Podium sitzen (in alphabetischer Reihenfolge) Martin Bliefernich (28, Die Partei), Ronald Holtz (48, SPD), Christoph Reents (54, parteilos), Frank Speckmann (52, parteilos) und Dr. Thomas Wilde (56, Bündnis 90/ Grüne). Nach der Begrüßung der Gäste durch Uwe Remmers vom Kleinen Kreis wird die Veranstaltung moderiert von Stefan Idel, dem Leiter der NWZ-Landkreis-Redaktion.