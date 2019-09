Wardenburg Wen soll ich wählen? Vor dieser Frage stehen die Bürgerinnen und Bürger am 8. September zur Bürgermeisterwahl. Fünf Kandidaten stellen sich zur Wahl. In unserer fünfteiligen Rubrik „Nachgefragt“ können in den kommenden Wochen alle Kandidaten ihre Ziele, ihre Vorstellungen vom Bürgermeisteramt und ihr persönliches Profil noch einmal genau darstellen. Die vierte Frage dieser Serie lautet: Wie würden Sie sich als künftigen Chef der Verwaltungsmitarbeiter beschreiben?

Frank Speckmann, 52, (parteilos)

Frank Speckmann (Bild: Archiv)

„Ich kenne alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde. Dabei ist das Verwaltungsteam im Rathaus der kleinere Teil. Deutlich mehr Mitarbeiterinnen haben wir z.B. inzwischen in Krippe, Kindergarten und Hort. Schon lange pflege ich einen kooperativen Führungsstil. Das möchte ich so fortsetzen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen, soweit immer möglich, weitestgehend eigenständig arbeiten können mit der Gewissheit, einen Chef zu haben, der ihnen mit fachlicher Kompetenz und langjähriger Erfahrung zur Seite steht und sie fördert und fordert.

Zusammen können wir viel bewegen, da wir ein starkes Team sind. Der regelmäßige Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört schon jetzt als Amtsleiter zu meinem Alltag. Das möchte ich im größeren Rahmen so fortsetzen. Dabei wird Fortbildung und weitere Qualifikation in einer sich wandelnden und immer mehr digital werdenden Arbeitswelt ein ganz zentraler Baustein sein müssen.“

Christoph Reents, 55, (parteilos)

Christoph Reents (Bild: Foto- und Bilderwerk)

„Mir sind alle Mitarbeiter/innen, und zwar jeder einzelne von ihnen, sehr wichtig. Deshalb werde ich im Falle meiner Wahl zeitnah mit jedem/r Mitarbeiter/in Einzelgespräche führen. Ich möchte wissen, was ihnen bei ihrer Arbeit bei der Gemeinde Wardenburg wichtig ist, was Sie positiv sehen, aber selbstverständlich auch welche Kritikpunkte Sie haben. Auf der Basis dieser Gespräche werde ich dann gemeinsam im Team gegebenenfalls Veränderungen und Verbesserungen einleiten.

Ich stehe für einen offenen Dialog mit allen Verwaltungsmitarbeitern/innen, meine Tür steht immer offen, und auch wenn es Probleme gibt, werde ich helfen, wo ich kann. Zufriedene und motivierte Mitarbeiter/innen sind mir sehr wichtig und die Voraussetzung für erfolgreiche und effiziente Verwaltungsarbeit. Der von mir gelebte Führungsstil ist kooperativ, kritikfähig und teamorientiert. Nur als starke Gemeinschaft aus allen Mitarbeitern/innen kann die Gemeindeverwaltung optimale Arbeit für alle Bürger leisten.“

Thomas Wilde, 56, (Die Grünen)

Thomas Wilde (Bild: Anke Brockmeyer)

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeinde von Wardenburg sehe ich als ein großes Team an, in dem Jede und Jeder seinen Beitrag zum Lösen der anstehenden Aufgaben beiträgt. Hierbei ist es mir wichtig, dass die jeweiligen Verantwortungsbereiche ausgefüllt, die Handlungsspielräume genutzt werden können.

Meine beruflichen Erfahrungen in verantwortlichen Führungspositionen haben mir aufgezeigt, dass ich eine wertschätzende Kommunikationskultur durch das Vorleben eines offenen Dialoges herstellen kann. Dies bedeutet für mich, auch Entscheidungsprozesse transparent zu gestalten und alternative Vorschläge zu fördern. Hierfür biete und fordere ich Aufrichtigkeit und gegenseitige Loyalität. Für mich steht der Mensch immer im Mittelpunkt. Dies beinhaltet auch, Veränderungen und Weiterentwicklungen in Verwaltung und Gemeinde gemeinsam zu gestalten. Dafür werde ich mich als Bürgermeister engagieren.“

Martin Bliefernich, 29, (Die Partei)

Martin Bliefernich (Bild: Renke Hemken-Wulf)

„Einfach, unkompliziert und freundlich! Ich setze in der Verwaltung auf Teamarbeit! Wir haben in der Verwaltung viele gute Mitarbeiter, sowohl langjährige als auch jung ausgebildete, die gefördert und gefordert werden müssen, damit wir diese in unseren Reihen behalten können.

Außerdem habe ich in meinem bisherigen Arbeitsleben immer Vorgesetzte gehabt, die ein offenes Ohr für mich und meine Kollegen hatten, ein solcher Vorgesetzter möchte ich auch für die Verwaltungsmitarbeiter sein. Ich möchte kein Chef sein, bei dem man als Mitarbeiter morgens schon Magenschmerzen hat, wenn man um 14 Uhr ein Gespräch hat. Ich möchte mich mit allen Mitarbeitern, sowie auch mit allen Wardenburger Bürgern, auf Augenhöhe begegnen und bei Komplikationen das direkte Gespräch suchen.“

Ronald Holtz, 48, (SPD)

Ronald Holtz (Bild: Anke Brockmeyer)

„Es gibt kein Patentrezept zum Führen von Menschen. Jedoch gibt es für mich eine unverzichtbare „Zutat“: „Man muss Menschen mögen.“ Durch meine umfangreichen Erfahrungen in Bezug auf gute Menschenführung habe ich viel gelernt. Man muss die jeweilige Situation erkennen und sich auf den Personenkreis einlassen können, sei es in der Jugendgruppe, Hilfsorganisation, Beruf, Privat oder Politik. Als Einsatzleiter führe ich anders als in der Ausbildung oder der Fraktion.

Im beruflichen Umfeld habe ich mit Erfolg den Spagat zwischen Chef und Betriebsratsvorsitzenden gemeistert. Aus jedem meiner zahlreichen Führungslehrgänge habe ich das für mich passende mitgenommen und lerne jeden Tag dazu.

Die Mitarbeiter im Rathaus werde ich in den ersten Jahren sicher nicht durch Sachkompetenz führen, gleichwohl werde ich die Eigenverantwortung, Motivation und Mitgestaltung fördern und fordern. Hierbei führe ich gerne kooperativ, situativ und auch direktiv.“

