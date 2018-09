Wardenburg Die Wardenburger SPD will bei der Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen gehen. Darauf einigten sich die Genossen kürzlich bei einer Versammlung im Wardenburger Hof. Spontan fand sich allerdings keine Bewerberin oder ein Bewerber in der Versammlung, aber die Vorsitzende Andrea Glunde kündigte an, dass man in der Partei und darüber hinaus jemanden suchen werde.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war der neue Busbahnhof am Standort der derzeitigen Obdachlosenunterkunft an der Oldenburger Straße. Dieser ist nach Ansicht der SPD eine Chance, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Ort zu stärken. Es gebe die Möglichkeit, Fördermittel für ein solches Projekt zu bekommen, sagte Fraktionsvorsitzender Ronald Holtz, der das Projekt vorstellte.

Die künftige Unterbringung der Obdachlosen müsse nach Ansicht der SPD jedoch geklärt werden. Holtz berichtete, dass es nach Angaben der Gemeindeverwaltung ausreichen würde, eine genügend große Wohnung dauerhaft anzumieten, denn diese Räume würden vor allem benötigt, um beispielsweise Opfer eines Brandes kurzfristig unterzubringen. Die bisherige Unterkunft, ein ehemaliges Bürogebäude, sei sanierungsbedürftig und erfordere hohe Investitionen.

Ein Busbahnhof an der geplanten Stelle ermögliche neue Linien, einen schnelleren Takt, entlaste die Situation an der Huntestraße und beziehe den südlichen Teil Wardenburgs besser in den ÖPNV ein, unterstützten Detlef Sonnenberg, Werner Wulf und Andreas Klarmann den Vorschlag. Klar ist für die SPD, dass es weiterhin eine Haltestelle in der Ortsmitte geben muss, wenn der Busbahnhof an die Oldenburger Straße verlegt wird.

Die Mitglieder des Ortsvereins plädierten für das Vorhaben, kritisierten aber auch die Gemeindeverwaltung dafür, den Busbahnhof in die Diskussion gebracht zu haben, ohne gleichzeitig eine Lösung für eine neue Obdachlosenunterkunft zu präsentieren.

Eindeutige Worte gab es zudem von den Genossen für die Berliner Parteispitze in Sachen Verfassungsschutz-Chef Maaßen. Dass der Christdemokrat trotz seines Fehlverhaltens noch befördert werde, sei nicht mehr zu vermitteln und befördere die Partei- und Politikverdrossenheit, erklärte Ortsvereinsvorsitzende Andrea Glunde bei der Versammlung.