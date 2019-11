Wardenburg Der Finanzausschuss der Gemeinde tagt am nächsten Mittwoch, 27. November, ab 16 Uhr im Ratssaal. Neben den Haushaltsberatungen insgesamt bildet der Kita-Betrieb einen Schwerpunkt der Sitzung.

Unter anderem befassen sich die Ausschussmitglieder mit der Erweiterung der Kindertagesstätten Wardenburg und Achternmeer. Aufgrund der allgemein gestiegenen Baukosten ist hier mit einer Erhöhung zu rechnen. Laut dem beauftragten Architekturbüro Droste, Droste und Urban (DDU) haben sich aufgrund der konjunkturellen Entwicklung in der Baubranche insbesondere die Kosten in den Gewerken Heizung/Lüftung/Sanitär und Elektro stark erhöht. Bei den Ausschreibungen der Rohbauarbeiten für die Kita in Wardenburg liege das kostengünstigste Angebot mittlerweile um knapp 34 000 Euro über der ursprünglichen Kostenschätzung von DDU. Bei der geplanten Erweiterung der Kita Achternmeer haben sich zum Teil neue Voraussetzungen ergeben, die zu höheren Kosten führen – beispielsweise kann der Anbau nicht wie ursprünglich geplant an den vorhandenen Heizkessel angeschlossen werden, da dieser sich bereits an seiner Leistungsgrenze befinde.

Zudem hat sich herausgestellt, dass im nächsten Kita-Jahr voraussichtlich Integrationsplätze für zusätzliche Integrationskinder fehlen. Diese stammen überwiegend aus dem Einzugsgebiet der Kita Achternmeer. Deshalb schlägt die Verwaltung vor, eine Regelgruppe in der dortigen Kita in eine Integrationsgruppe umzuwandeln. Dies zöge die Einstellung einer zusätzlichen heilpädagogischen Fachkraft nach sich.

Im weiteren Verlauf der Sitzung stehen zudem verschiedene Zuschussanträge auf der Tagesordnung. Dies betrifft etwa die Volkshochschule und den DRK-Ortsverein Wardenburg. Das Moor- und Bauernmuseum hat einen Baukosten-Zuschuss von 6000 Euro beantragt. Hier sollen weitere Ausstellungsräume für Museumsstücke in einem Schuppen entstehen. Auch der Wardenburger Tennisclub will seine Anlage erweitern: Geplant sind die Errichtung einer Traglufthalle, eines Kleinfeld-Kindertennisplatzes und eines siebten Ascheplatzes. Hier geht es um einen Zuschuss von je 25 Prozent, insgesamt knapp 80 000 Euro über die nächsten Jahre. Nötig sei die Erweiterung, so der Tennisclub in seinem Antrag, aufgrund der hohen Mitgliederzahl. 372 Mitglieder schwingen hier derzeit den Schläger. Dies führt zu Engpässen sowohl auf den Außenplätzen im Sommer als auch bei der Hallenbelegung im Winter. Der Kinder-Tennisplatz soll zudem auch anderen – etwa der Jugendpflege – genutzt werden können.