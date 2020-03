Wardenburg „Wie soll ich den Ehrenamtlichen erklären, dass die Arbeit, von der sie wissen, dass sie noch lange fortgeführt werden muss, von der Landesregierung für beendet erklärt wird?“ Ein wenig ratlos blickt Detlef Bollmann, Sprecher der Flüchtlingshilfe Wardenburg, in Richtung Hannover. So wirklich verstehen mag er den Stopp der Förderung für Flüchtlingshelfer zum Ende des Jahres und die dazugehörigen Aussagen des Sozialministeriums (siehe Infobox) jedenfalls nicht.

Um diesen Sachverhalt geht es Das Land Niedersachsen hat angekündigt, aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen die Förderung für ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingshilfe ab 2021 auslaufen zu lassen. Das Sozialministerium dankte in seinem Statement den Helfern für ihr Engagement, ohne das die Integration der Flüchtlinge kaum möglich gewesen wäre.

Um die 250 Flüchtlinge sind in der vergangenen Zeit in Wardenburg angekommen, davon betreut werden in der Flüchtlingshilfe etwa die Hälfte. „Es kommt dabei natürlich immer darauf an, ob die Menschen die Hilfe überhaupt annehmen wollen“, sagt Bollmann. Mit ihm sind rund 30 weitere Männer und Frauen im Einsatz, um den Flüchtlingen ehrenamtlich zu helfen. „In unserem Netzwerk gibt es noch viel mehr Menschen, die uns unterstützen“, verrät Bollmann. „Man kann schon sagen, dass wir ein tolles Team sind.“ Doch die Befürchtung ist da, dass durch die Entscheidung der Landesregierung einige Ehrenamtliche demotiviert werden könnten.

Dazu komme die aktuelle Situation der Flüchtlinge, die für einige von ihnen keineswegs zufriedenstellend sein dürfte. „Viele haben noch keine endgültige Bleibeperspektive, geschweige denn wirkliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“, weiß Bollmann durch seine Arbeit.

So gehören Unterstützung in der Sprachförderung im Alltag, in der Schule, in Ausbildung und Beruf sowie bei der Wohnungssuche noch immer zu den täglichen Aufgaben der ehrenamtlich Tätigen. „Bei Bedarf helfen wir auch bei Steuererklärungen oder anderen Dokumenten“, berichtet Detlef Bollmann.

Dazu gebe es in der Gemeinde viele verschiedene Projekte und Aktionen mit Kooperationspartnern. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Landkreis klappt gut. Unsere Arbeit wird wahrgenommen“, sagt Bollmann. Tanzprojekte, die Fahrradwerkstatt, das Teehaus oder Fahrten zu Orten im Nordwesten finden bei den Geflüchteten großen Anklang. „Wenn das Interesse der Flüchtlinge da ist, müssen wir dafür sorgen, dass sie sich integrieren können“, findet der Sprecher der Wardenburger Flüchtlingshilfe.

Fest steht für ihn, dass die Unterstützung noch immer wichtig ist und auch in den kommenden Jahren nicht nachlassen darf. „Wenn sie gelingen soll, ist Integration eine fortwährende Aufgabe des Staates und seiner Bürger“, sagt Bollmann. „Integration ist kein Sprint sondern ein Marathonlauf.“ Das wüssten alle, die an der Integration mitarbeiten. „Das ist die Aufgabe einer ganzen Generation.“