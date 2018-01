Wardenburg Ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl werden die Bürger in der Gemeinde Wardenburg erneut an die Wahlurnen gerufen. Allerdings stehen dieses Mal keine Politiker auf der Kandidatenliste, sondern Mitglieder der Evangelisch-Lutherischen Kirche Oldenburg, denn am Sonntag, 11. März, werden in der Landeskirche neue Gemeindekirchenräte gewählt.

15 Kirchenälteste werden gewählt Sechs Jahre dauert eine Wahlperiode. Acht der derzeit 18 Gemeindekirchenratsmitglieder, auch Kirchenälteste genannt, kandidieren nicht wieder. In den drei Bezirksausschüssen sitzen künftig je drei gewählte- und zwei Ersatz-Kirchenälteste. Die Ersatzpersonen beteiligen sich an den Beratungen, haben aber kein Stimmrecht. Berufen werden können drei weitere Personen mit bestimmten Kompetenzen. Neu ist, dass Personen für bestimmte Projekte beauftragt werden können, im Kirchenrat mitzuwirken. Vorgestellt werden alle Kandidaten im Gemeindebrief am 1. März.

In der Kirchengemeinde Wardenburg sind an diesem Tag rund 7700 Protestanten wahlberechtigt. Aber, was macht eigentlich ein Gemeindekirchenrat, wer darf kandidieren, wer wählen, und welche Besonderheiten gibt es in Wardenburg? Diese und andere Fragen beantwortet die NWZ mit Hilfe des Vorsitzenden des Wardenburger Gemeindekirchenrats, Pastor Martin Böhmen.

Wie groß ist Gemeindekirchenrat und welche Aufgabe hat dieses Gremium ?

Noch besteht der Gemeindekirchenrat in Wardenburg aus 18 gewählten Personen. Ab der nächsten Wahlperiode sind es nur noch 15. Ergänzt wird dieser Personenkreis durch die Pastoren Martin Böhmen, Monika Millek und Imke Gießing, die Kraft ihrer Ämter dazugehören. Der Kirchenrat versteht sich als Leitungsgremium der Kirchengemeinde, der die Arbeiten und Aufgaben lenkt und Entscheidungen trifft.

Ist etwas anders als in anderen Gemeinden ?

Unterteilt ist der Gemeindekirchenrat in Wardenburg in drei Bezirksausschüsse, die in der Satzung der Kirchengemeinde verankert sind. „Das ist in der Landeskirche eine Besonderheit“, weiß Martin Böhmen. Aufgrund der großen Fläche und der unterschiedlichen Zusammensetzung der Ortsteile gebe es zum einen den Bezirk „Wardenburg“, der den Ort Wardenburg umfasse, den Bezirk Matthäuskirche, der die stadtnahen Ortsteile Hundsmühlen, Tungeln und Südmoslesfehn vereine und den Bezirk Wardenburg/Land, in dem die übrigen kleinen Dörfer und Ortschaften vertreten seien. „Ein Modell, das sich bewährt hat und Zeit und Kräfte spart“, erklärt Pastor Böhmen. Die Bezirksausschüsse hätten weitgehende Kompetenzen.

Wer darf kandidieren ?

Wer sich um einen Sitz im Kirchenrat bewerben will, muss Mitglied der Kirchengemeinde Wardenburg, mindestens 18 Jahre alt sein und seit minimal drei Monaten im Seelsorgebereich wohnen. Dazu muss der Kandidat zehn wahlberechtigte Kirchenmitglieder benennen, die ihn als Wahlvorschlag unterstützen.

Wer darf wählen ?

Wahlberechtigt sind zum ersten Mal Gemeindemitglieder, die mindestens 14 Jahre alt sind und seit einem viertel Jahr in der Kirchengemeinde wohnen. Bisher lag das Mindestestalter für die Wahlberechtigten bei 16 Jahren.

Bis wann kann ich mich als Kandidat bewerben ?

Die Bewerbungsunterlagen, die im Kirchenbüro bereit liegen oder auf Wunsch auch gemailt werden, müssen bis Montag, 22. Januar, eingereicht worden sein.