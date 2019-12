Wardenburg Die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres fällt für gewöhnlich umfangreich aus. Das ist am Donnerstag, 12. Dezember, nicht anders. Um 17 Uhr wird die Sitzung im Rathaus eröffnet. Für Christoph Reents ist es die erste als Bürgermeister, und als solcher wird er auch gleich zu Beginn vereidigt.

Gewichtigster Tagesordnungspunkt ist die Verabschiedung des Haushalts, der bereits im Finanzausschuss am 27. November vorbesprochen wurde. Des Weiteren geht es um eine Ersatzbeschaffung für ein TLF 16/25 in der Feuerwehr Achternmeer. Auch die Änderung des Betreuungsangebots in den Kitas ist Thema.

Zudem werden verschiedene Satzungen angepasst: die Gebührensatzung für die Straßenreinigung sowie für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung. Bei der Vergnügungssteuersatz steht eine Neufassung an. Zur Abstimmung liegt vor ein städtebaulicher Vertrag für ein Bauvorhaben auf dem Grundstück Brooklandsweg 1 in Wardenburg.

Auch muss sich die Gemeinde entscheiden, ob sie sich an der Strom- und Gasausschreibung der kommunalen Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft für den Lieferzeitraum 2021/22 beteiligt.

Auch im nichtöffentlichen Teil stehen Entscheidungen an: zum Städtebaulichen Vertrag „Alter Dorfweg“ in Achternmeer, zum Verkauf eines Gewerbegrundstückes am Rothenschlatt und zu Grundstückskaufverträgen für die Stapelriede.