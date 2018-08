Wardenburg Einen erneuter Wechsel an der Fraktionsspitze von Bündnis 90/Die Grünen vollzieht sich im Wardenburger Gemeinderat. Am 1. September löst Detlef Bollmann den bisherigen Fraktionschef Wolfgang Depken ab.

Erst Anfang dieses Jahres hatte Depken den Fraktionsvorsitz von Johannes Hiltner übernommen, der den Gemeinderat aus freien Stücken verlassen hatte, um sich intensiver seiner Arbeit als Kreistagsabgeordneter widmen zu können.

Für Hiltner war Detlef Bollmann aus Tungeln nachgerückt, der zugleich Vorstandsvorsitzender der Wardenburger Grünen ist. Nach Auskunft Bollmanns verlässt Depken aus familiären Gründen den Rat: „Er zieht von Wardenburg nach Bremen.“

Als Nachrücker wird Jochen Hillenstedt für die Grünen in den Rat einziehen. Der 64-jährige wohnt am Patenbergsweg und ist Lehrer an der Wardenburger IGS. Verheiratet ist der Pädagoge mit Veronika Hillenstedt, die ebenfalls für die Grünen im Wardenburger Gemeinderat sitzt.

Durch den Wechsel in der Fraktion werden sich bei der Besetzung der Ausschüsse einige Sitzveränderungen ergeben, die dann auf der nächsten Ratssitzung festgehalten werden.