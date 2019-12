Gruppe beantragt Änderung

Wardenburg Eine Änderung der Tagesordnung für die Ratssitzung am Donnerstag beantragt die Gruppe FWG/ Die Linke. Sie wünscht, den Tagesordnungspunkt 21 „Städtebaulicher Vertrag und Erschließungsvertrag zum Bebauungsplan Nr. 92 – Alter Dorfweg, Achternmeer“ in einen öffentlichen Teil und in einen nichtöffentlichen Teil aufzuteilen.

Die Gruppe ist der Auffassung, dass es nicht sein darf, dass grundlegende, inhaltliche Fakten und politische Bewertungen in der Bauleitplanung der Gemeinde Wardenburg allein hinter verschlossenen Türen abgehandelt werden. „Die Öffentlichkeit hat ein Anrecht darauf, zu erfahren, aus welchen politischen Beweggründen mit ihren Folgen Entscheidungen getroffen werden“, so die Begründung der Gruppe.

Im öffentlichen Teil solle deshalb die grundsätzliche Diskussion über den B-Plan Nr. 92 ohne Preisgestaltungsvorgaben stattfinden, und im nichtöffentlichen Teil die Beratung über den städtebaulichen Vertrag nebst Preisgestaltung.

„Sollte gegen den Antrag der Gruppe FWG/Die Linke gestimmt werden, beantragen wir eine geheime Abstimmung im nichtöffentlichen Teil“, so FWG-Fraktionsvorsitzender Eckhardt Hildebrandt.