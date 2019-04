Wardenburg Ist die Gemeinde Wardenburg hinsichtlich der Kinderbetreuung auch in Zukunft gut (genug) aufgestellt? Das war Hauptthema im jüngsten Jugend- und Sozialausschuss. Vor dem Hintergrund der geplanten Neubaugebiete und der damit zu erwartenden jungen Familien sehe sie „eine gewisse Konzeptionslosigkeit“ seitens der Verwaltung, so Heike Hohnholt-Dannemann (FWG): „Es wird alles an Räumlichkeiten zusammengekratzt, was geht, so scheint es mir.“ Kora Heißenberg (FDP) hatte anhand der vorliegenden Zahlen fehlende Krippen- und Kita-Plätze für 216 Kinder ausgemacht, wenn alle Kinder von einem bis sechs Jahren für eine Betreuung angemeldet würden. Bürgermeisterin Martina Noske bat um Geduld: „Solange wir noch nicht alle Plätze vergeben haben, kennen wir noch nicht den genauen Deckungsgrad“, betonte sie.

Neue Krippengruppen

Die Gemeinde bemüht sich, der steigenden Nachfrage gerecht zu werden: Zusätzliche Kita- und Hortplätze sollen etwa in der Kita Wardenburg eingerichtet werden, auch im ehemaligen Jugendzentrum werden zusätzliche Krippenplätze angeboten. Träger ist hier die ev. Kirche. Die derzeit im Jugendzentrum untergebrachten Gruppen werden mit der Fertigstellung der neuen Kita in Hundsmühlen dorthin wechseln. Dort entstehen zwei Kita-Gruppen (50 Plätze) und zwei Krippengruppen (30 Plätze). Das ehemalige Jugendzentrum war nur als Übergangslösung gedacht gewesen. Nun wird die ev. Kirchengemeinde weiterhin hier zwei Krippengruppen anbieten.

„Mit Hochdruck“, so heißt es in einer entsprechenden Verwaltungsvorlage, werde nach Möglichkeiten gesucht, in Hundsmühlen und in der Grundschule Hohenfelde zusätzliche Hortplätze einzurichten. Das Problem liege vor allem darin, Betreuungspersonal zu bekommen, machte die Bürgermeisterin deutlich: „Es ist kein Geheimnis, dass wir hier an unsere Grenzen stoßen.“ Gerade erst habe sie ein Bewerbungsgespräch mit einer Erzieherin geführt, die zwischen fünf Stellen habe wählen können.

In Hohenfelde sei es von den Räumlichkeiten her möglich, Hortplätze einzurichten, erklärte Sozialamtsleiterin Marion Schröder. Derzeit werde der tatsächliche Bedarf abgefragt. Eine Umfrage seitens der Kita Littel bei den Eltern hatte eine Nachfrage nach elf Hortplätzen in der Grundschule Hohenfelde ergeben. Eine Erweiterung der Hortgruppe in der Grundschule Hundsmühlen sei nicht ohne erheblichen Aufwand möglich, teilt die Verwaltung mit. Hier gebe es zwar im Obergeschoss eine unbewohnte Wohnung, erklärte die Sozialamtsleiterin. Diese könne aber aufgrund der schlechten Bausubstanz nicht einfach genutzt werden. Aus dem Einzugsbereich der Kita Tungeln liegt derzeit eine Warteliste für Hortplätze vor. Allerdings: Man werde sich zunächst auf jene Betreuungsplätze konzentrieren, für die ein Rechtsanspruch gelte, so Martina Noske. Dies trifft nur auf Krippen- und Kitaplätze, nicht aber auf den Hortbereich zu.