Politik: So wird der Gemeinderat transparent

Wardenburg „Wie funktioniert denn eigentlich das Ratsinformationssystem?“ Mehrere Leser stellten unserer Redaktion diese Frage, nachdem sie in der Dienstagsausgabe den Artikel „Was wird aus dem Marktplatz?“ gelesen hatten. Dort hatten wir auf weitere Informationen zu diesem Thema im Ratsinformationssystem hingewiesen – und damit offensichtlich ein Fragezeichen in vielen Köpfen produziert.

Um das zu ändern – denn das Ratsinformationssystem ist eine interessante und ausführliche Quelle – beschreiben wir hier, wie es geht.

• so kommmen sie hin

Auf der Internetseite www.wardenburg.de gibt es den Menüpunkt „Wardenburg“. Wer ihn auswählt, kommt zu verschiedenen Unterpunkten, so auch zum Ratsinformationssystem.

• Was ist zu finden?

Wann tagt der Bauausschuss? Welche Themen behandelt der Rat? Welche Ausschüsse gibt es überhaupt? All das lässt sich mühelos im Ratsinformationssystem finden. Unter dem Punkt „Sitzungen“ sind alle Ausschuss- und Ratstermine der kommenden Wochen zu sehen. Ein Klick auf die Sitzung, die interessant erscheint, bringt etwa zwei Wochen vor dem Termin weitere Informationen zum Vorschein: Auf einen Blick ist die Tagesordnung zu sehen, außerdem weitere Unterlagen. Vergangene Sitzungen lassen sich zudem mit der öffentlichen Niederschrift – dem Protokoll – nachvollziehen.

• Erfahre ich hier alles?

Dokumentiert werden in diesem frei zugänglichen Bereich die öffentlichen Sitzungen. Ein Großteil der Entscheidungen wird öffentlich beraten. Sensible Daten wie Vertragsverhandlungen, Grundstückspreise und ähnliches allerdings finden im nichtöffentlichen Teil der Sitzungen statt. Hier sind auch die Medien nicht zugelassen. Die Ratsmitglieder können sich im geschützten Bereich des Systems für nichtöffentliche Infos separat anmelden.

• Wer macht was?

Wer sitzt eigentlich für die einzelnen Parteien im Rat? Eine Übersicht findet sich unter „Fraktionen“. Aber auch einzelne Ratsmitglieder sind zu finden: Unter „Personen“ sind sämtliche Ratsmitglieder mit ihren Funktionen aufgelistet. So lässt sich auf einen Blick sehen, in welchen Ausschüssen beispielsweise ein Ratsmitglied aktiv ist.

• Ist die SEite aktuell?

Sobald die Einladung an die Ratsmitglieder verschickt wird, können auch die Bürger die Informationen im Ratsinformationssystem sehen. Interessiert man sich für ein bestimmtes Thema, lohnt es sich, mehrfach nachzusehen: „Die Unterlagen werden je nach Sachstand immer wieder aktualisiert“, sagt Hauptamtsleiter Stefan Otten. Das Hauptamt ist für den neuesten Stand zuständig. Wann die letzte Aktualisierung stattgefunden hat, lässt sich auf der Startseite des Ratsinformationssystems sehen. „Wir aktualisieren die Seite täglich“, so Otten. Wer sie in den nächsten Tagen besucht, sollte sich nicht wundern: In den Sommerferien ist sitzungsfreie Zeit, deshalb ist eine tägliche Aktualisierung nicht geboten.

• wie digital ist der Rat?

Seit 2002 gibt es das Ratsinformationssystem, fast alle Ratsmitglieder nutzen mittlerweile dieses digitale Angebot. In der Planung ist für sie noch ein zusätzlicher Service, verrät der Hauptamtsleiter: Voraussichtlich von der kommenden Woche an werden die Ratsmitglieder per E-Mail informiert, sobald wichtige Neuerungen auf der Seite stehen.

• Wie Suche ich etwas?

Wer konkret zu einem bestimmten Sachverhalt Informationen sucht, kann die Recherche-Funktion nutzen. Sie funktioniert sowohl als Stichwort-Suche (zum Beispiel „Umgestaltung Marktplatz“) als auch mit der Nummer einer konkreten Vorlage, soweit bekannt.

• Übrigens ...

Unsere Redaktion nimmt an allen relevanten öffentlichen Sitzungen teil und berichtet aktuell unter

•