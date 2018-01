Wardenburg Ein Tagesordnungspunkt beschäftigte den Rat in seiner Sitzung am Donnerstag am intensivsten. Und das, obwohl er von der Tagesordnung genommen wurde: „Ablösung des Rechtes auf dem Marktplatz zugunsten des Schützenvereins Wardenburg“, hieß es unter Punkt 15. Dahinter verbirgt sich das Recht der Schützen, auf dem Wardenburger Markt ihr Schützenfest feiern zu dürfen. Dieses Recht hatte der Verbrauchermarkt aktiv&irma dem Verein für 440 000 Euro abkaufen wollen. Letztendlich hatte sich der Rat jedoch gegen einen Neubau des Verbrauchermarktes auf diesem Grundstück ausgesprochen und beschlossen, den Wardenburger Markt selbst neu zu überplanen. Die 440 000 Euro aber hatte der Schützenverein eingeplant, um mit diesem Geld sowie Förder- und Eigenmitteln den geplanten Neubau zu finanzieren. Nachdem der Handel mit aktiv&irma geplatzt war, sollte nun die Gemeinde das Recht der Schützen für ebendiese Summe ablösen.

Abstimmung verschoben

Genau darüber hätte der Rat eigentlich am Donnerstag abgestimmt. Im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss hatten sich dessen Mitglieder bereits nahezu einstimmig – mit einer Enthaltung – gegen die Ablösung zu diesem Preis ausgesprochen. Ganz kurzfristig erreichte nun am Donnerstag eine Bitte des Schützenvereins die Bürgermeisterin und die Fraktionsvorsitzenden: Aufgrund eines „neuen Sachverhalts zur Prüfung“ solle die Abstimmung auf eine der nächsten Ratssitzungen verschoben werden. Darauf ließen sich die Ratsmitglieder mehrheitlich ein. Hinter vorgehaltener Hand ist zu hören, der Schützenverein sei bereit, über eine niedrigere Ablösesumme zu verhandeln, und habe deshalb das Risiko ausschließen wollen, dass der Rat sich komplett gegen die Ablöse ausspricht.

Doch damit nicht genug: Schon der Tagesordnungspunkt 2 – die Genehmigung des Protokolls der vorhergegangenen Ratssitzung Ende November – hatte es in sich. Auch hier ging es um die 440 000 Euro für den Schützenverein. Damals stand der Neubau des Verbrauchermarktes auf der Tagesordnung und damit verbunden die Frage des eingetragenen Rechts des Schützenvereins für den Marktplatz. Wörtlich heißt es im Protokoll: „Letztlich bleibt die Frage unbeantwortet, wie mit dem Recht des Schützenvereins umgegangen wird. (...) Haushaltsmittel stehen hierfür (...) im Haushalt 2018 nicht zur Verfügung.“

„Vertrauensvorschuss“

Im Entwurf für den Haushaltsplan allerdings tauchte diese Summe nun plötzlich auf (die NWZ berichtete). „Das haben wir so nie besprochen“, betonte CDU-Fraktionsvorsitzender Armin Köpke, der diese Unstimmigkeit zur Sprache gebracht hatte. „Wir verlassen uns darauf, dass das, was im Haushalt steht, auch das ist, was wir verabschiedet haben“, bekräftigte Frank Freese (FDP). „Wir geben der Verwaltung einen großen Vertrauensvorschuss – so kann man nicht arbeiten.“ Ganz konkret von Vertrauensmissbrauch sprach Eckhardt Hildebrandt (FWG). „Ich halte das für rechtlich sehr bedenklich.“ Bürgermeisterin Martina Noske erklärte die Summe im Haushaltsentwurf damit, dass man im nicht öffentlichen Teil der Ratssitzung beschlossen habe, mit dem Schützenverein zu verhandeln. „Daraufhin haben wir die 440 000 Euro eingestellt.“ Das sei rein informativ geschehen und sei „undramatisch“: „Schließlich wird ja über die Verwendung der einzelnen Positionen noch im Rat verhandelt.“

Letztendlich einigte sich der Rat unbürokratisch: Der strittige Betrag findet sich nun nicht mehr auf der Position „Ablösung Dienstbarkeiten“, sondern im Teilhaushalt „Erwerb von Grund und Boden“. „Sonst wäre der gesamte Haushalt der Gemeinde zum Erliegen gekommen – das war nicht meine Absicht“, machte Köpke deutlich.