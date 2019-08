Wardenburg Als Marion Wagner Anfang des Jahres ihren Rentenantrag einreichte, war die Vorfreude auf ihren Ruhestand groß. Doch die freudige Stimmung der Wardenburgerin wurde schon bald getrübt, und das wegen einer Summe von 9,30 Euro.

Denn Ende Februar bekam Marion Wagner von ihrer Krankenkasse AOK, die sich selbst als Gesundheitskasse bezeichnet, einen Bescheid. Der klärte sie darüber auf, dass die bis dahin freiwillig Versicherte in der Zeit ihrer Rentenantragstellung pflichtversichert ist und sie einen monatlichen Beitrag zur Kranken- und zur Pflegeversicherung von insgesamt 187,94 Euro (9,30 Euro mehr als vor der Rentenantragstellung) entrichten müsse. Das Geld werde ihr jeweils bis zum 15. eines Monats von ihrem Konto, für das die Versicherte eine Einzugsermächtigung erteilt habe, abgebucht. Erstmals werde die Summe am 15. März 2019 fällig, hieß es in dem offiziellen Schreiben.

„Als ich einige Zeit später meine Kontoauszüge durchgesehen habe, stellte ich fest, das die angekündigte Summe auch schon im Februar abgebucht worden war“, erzählt Marion Wagner. Sie ärgert nun, dass diese Abbuchung ohne ihr Wissen eigenmächtig von der AOK einen Monat früher als angekündigt vom Konto ging. Sie fordert deshalb die aus ihrer Sicht zu viel gezahlten 9,30 Euro zurück. „Was in so einem Bescheid steht, muss doch verlässlich sein“, meint die Wardenburgerin.

Ein erster Beschwerdeversuch im März im AOK-Service-Zentrum in Oldenburg verlief ohne Ergebnis. „Dort versuchte ein Mitarbeiter eine Stunde lang den Sachverhalt zu klären“, berichtet die 65-Jährige. Am Ende habe er vermutet, dass es sich um ein Versehen mit dem Abbuchungsdatum handele. Er empfahl, Widerspruch gegen den Bescheid vom 27. Februar einzulegen, was die Rentenanwärterin auch tat.

„Der Eingang des Widerspruchs wurde am 21. März schriftlich bestätigt, und es wurde mitgeteilt, dass mein Brief dem Widerspruchsausschuss der AOK Niedersachsen zur Entscheidung weitergeleitet wird. Danach habe ich nie wieder etwas von der AOK gehört“, ärgert sich Marion Wagner, die mittlerweile seit dem 1. Mai offiziell Rentenempfängerin ist.

Die NWZ fragte bei der AOK nach, warum eine Entscheidung in dieser Sache offenbar nach fünf Monaten noch nicht gefallen ist. Lars Köhler, AOK-Geschäftsbereichsleiter Privatkunden und Selbstzahler, prüfte die Anfrage.

Der Krankenkassen-Mitarbeiter räumt ein, dass der höhere Beitrag eigentlich nicht ohne Wissen der Zahlerin am 15. Februar hätte abgebucht werden dürfen. Dennoch: „Unsere Forderung als solche ist korrekt.“ Man hätte Frau Wagner die 9,30 Euro für Februar zwar zurücküberweisen können, hätte sie dann aber später nachgefordert.

Dass die AOK nicht immer sofort nach Antragstellung ihre Bescheide verschicke, liege daran, dass die Umstellung von der Freiwilligen- zur Pflichtversicherung als Rentenantragsteller eine erneute Einkommensabfrage erforderlich mache, die erst einmal geprüft werden müsse. Denn es gebe Fälle, in denen gar keine Beitragspflicht eintrete. Im Falle von Marion Wagner sei die Beitragsforderung allerdings berechtigt. „Aus diesem Grund können wir die 9,30 Euro auch nicht zurückzahlen“, macht Köhler deutlich.

Marion Wagner ist enttäuscht: „Die AOK will ihren Fehler auf meine Kosten korrigieren.“