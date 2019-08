Wardenburg Die Sommerferien sind gerade beendet, der Spagat zwischen Beruf und Kinderbetreuung über mehrere Wochen geschafft, da steht den Eltern die nächste Hürde ins Haus: Am Montag schlossen die kommunalen Kindertagesstätten bereits um 13 Uhr. Der Grund: Die fünf Bürgermeisterkandidaten sollten sich den Mitarbeitern der Gemeinde vorstellen, wie Petra Müller von verschiedenen Gemeindemitarbeitern erfuhr. Immerhin wird einer von den Kandidaten ab November ihr neuer Chef sein, wenn die Amtszeit von Bürgermeisterin Martina Noske abläuft.

„Unsere Kita in Achternmeer war gerade drei Wochen geschlossen. Mittwoch war der erste Tag nach den Ferien – und da erfahren wir, dass wir Montag schon wieder selbst eine Betreuung organisieren müssen“, ist Petra Müller fassungslos. Die berufstätige Mutter von zwei Kindern – drei und fünf Jahre alt – ist auf verlässliche Kita-Zeiten angewiesen. „Ich habe keine Großeltern vor Ort, die in solchen Fällen die Kinderbetreuung übernehmen könnten.“

Freundin hat ausgeholfen

Zum Glück, erzählt sie, habe am Montag eine Freundin ausgeholfen. Schwierig sei die Situation auch für Familien, deren Kinder gerade in der Eingewöhnungsphase sind. Sie mussten sich am Montag eventuell erneut auf eine neue Betreuungssituation einstellen, weiß Petra Müller.

Die Achternmeererin ärgert sich nicht nur über die relativ kurzfristige Ankündigung, sondern auch über den Grund der Personalversammlung, die für alle Mitarbeitenden der Gemeinde gilt. „Eine solche Veranstaltung kann man doch auch abends machen“, findet sie. „Wen das wirklich interessiert, der geht auch dann hin.“ Außerdem, gibt sie zu bedenken, werde ja nur einer der jetzigen fünf Kandidaten tatsächlich Bürgermeister. „Es hätte auch gereicht, wenn der sich nach der Wahl vorstellt.“

Diese Personalversammlung einzuberufen, war eine Entscheidung des Personalrats. „Dieses Recht steht ihm nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz zu“, erklärt Frank Speckmann, Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin. Es seien also nicht die Kandidaten gewesen, die diesen Termin angesetzt hätten. In Paragraf 44 dieses Gesetzes sei ausdrücklich bestimmt, das Personalversammlungen während der Arbeitszeit stattfinden, es sei denn, dienstliche Verhältnisse lassen dies nicht zu.

„Es ist sicherlich unglücklich, so früh nach der Sommerschließung eine erneute Schließzeit zu haben“, räumt Speckmann, selbst einer der fünf Bürgermeister-Kandidaten, ein. Deshalb hätten die Kitas auch, wo immer möglich, Notdienste angeboten. Letztlich dürfe aber niemandem verweigert werden, an einer Personalversammlung teilzunehmen.

Freitag Betriebsausflug

Speckmann: „Ich bedauere ausdrücklich, wenn das in Einzelfällen zu Schwierigkeiten in der Kinderbetreuung am Nachmittag führt.“

Am Freitag übrigens ist die Kindertagesstätte in Achternmeer erneut geschlossen – wegen eines Betriebsausfluges. „Aber da gibt es wenigstens eine Notbesetzung“, ist Petra Müller erleichtert.