Oldenburg

Seit 35 Jahren Wirtin In Oldenburg Lore Onnen zapft und zapft und zapft. . .

Lore Onnen liebt ihren Job. Mit 78 Jahren steht sie fast jeden Abend in der Gaststätte „Hellwege“ und zapft Bier. Ihre Stammgäste erzählen, was sie an Lore Onnen so schätzen.