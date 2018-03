Wildeshausen Ghufran Kirawan wollte Aleppo zunächst gar nicht verlassen. Dann aber wurde ihre Wohnung zerbombt. Das Schicksal der 45-jährigen Syrerin vermag man sich kaum vorzustellen. Ihr ältester Sohn war schon in Deutschland, als seine Brüder, die Zwillinge Mohamad und Ahmad (18), im Oktober 2015 nach Wildeshausen kamen. „Der Plan war, dass wir meine Schwester und meine Mutter nachholen, so dass die Familie hier vereint ist“, erzählt Ahmad.

Flucht nach Ankara

Zwischen Mai und Oktober 2017 versuchten Ghufran Kirawan und ihre Tochter Shahd (12) etwa 15 Mal über die syrisch-türkische Grenze zu gelangen. Jedes Mal wurden sie erwischt, wurden beschossen und wurden nach einer Nacht im Gefängnis zurück nach Syrien gebracht. Im September schafften sie es dann bis nach Ankara in die deutsche Botschaft. Doch nur Ghufran wurde Schutz in Deutschland gewährt – subsidiärer Schutz. Subsidiär Schutzberechtigte erhalten in Deutschland eine Aufenthaltsgenehmigung von nur einem Jahr. Diese kann zwar verlängert werden. Seit März 2016 ist jedoch für subsidiär Schutzberechtigte der Familiennachzug bis zum 31. Juli 2018 ausgesetzt. Das heißt für Ghufran Kirawan, dass sie ihre Tochter nicht nach Deutschland holen kann.

In kürzester Zeit musste Ghufran sich entscheiden, ob sie nach Deutschland zu ihren Söhnen einreisen oder ob sie in der Türkei bei ihrer Tochter bleiben solle. Grund für die eilige Entscheidung war, dass die Zwillinge am 1. Oktober volljährig wurden und ein Familiennachzug – in diesem Fall der ihrer Mutter – danach nicht mehr möglich gewesen wäre. Dies war nur durch Ahmads dreijährige Aufenthaltsgenehmigung möglich. Warum Mohamad mit nahezu identischen Voraussetzungen zunächst nur ein Jahr Schutz gewährt wurde, bleibt für die Familie unklar. Schwer nachvollziehen könne sie auch, weshalb der Familiennachzug für Eltern, nicht aber für Geschwister gilt. Als Ghufran sich für Deutschland entschied, tat sie dies in der Hoffnung, Shahd dürfe bald nachkommen.

Mutter vermisst ihr Kind

Doch die Zwölfjährige lebt bis heute mit ihrer Großmutter und ihrem Onkel in einer kleinen Wohnung auf dem türkischen Land. Mutter und Tochter vermissen sich, skypen täglich. Das Mädchen geht seit zwei Jahren nicht zur Schule, darf das Haus nicht verlassen. Ghufran Kirawan macht einen VHS-Integrationskurs bei Annick Mabuleau-Pohl. Die Dozentin sagt: „Syrische Kinder werden in den Schulen dort oft geschlagen.“ Sie erhofft sich für die Familie Unterstützung aus Bevölkerung und Politik. Die Familie kämpft mit einem Anwalt darum, Shahd nach Deutschland zu holen. Passiert ist bislang: nichts. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist „in besonderen Härtefällen eine humanitäre Aufnahme von Familienangehörigen nach wie vor möglich“. Mabuleau-Pohl kann da nur den Kopf schütteln: „Wenn das kein Härtefall ist, was dann?“