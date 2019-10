Wildeshausen Mehrfach wurde in den vergangenen Wochen das Ehrenmal auf dem Wildeshauser Burgberg von Unbekannten beschmiert. Nun beantragt die UWG-Fraktion im Rat, dass die bestehende Beleuchtung des Ehrenmals wieder in Betrieb genommen wird. Zusätzlich soll das Ehrenmal von der Wittekindstraße aus angestrahlt werden.

Zu Recht werde aus der Bevölkerung beklagt, dass das Ehrenmal auf dem Burgberg durch Vandalismus, insbesondere Schmierereien, beschädigt und der Vorplatz des Denkmals durch feiernde Gruppen verunreinigt werde, so UWG-Fraktionschef Rainer Kolloge. Um diese Entwicklungen einzudämmen und zugleich das gesamte Areal insbesondere in den Abend- und Nachtstundenstunden aufzuwerten, ist es nach Ansicht der UWG notwendig, die in der Burgwiese bereits installierte Beleuchtung wieder einzurichten. Der UWG-Fraktionschef hatte bereits im Fachausschuss die Abschaltung als „unverständlich“ bezeichnet. Aus Richtung der Wittekindstraße könnte ebenfalls ein „Punktstrahler“ angebracht werden. Die Ausleuchtung würde „hoffentlich“ zu einer Verminderung von Vandalismus führen, so Kolloge.