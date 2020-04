CDU will kostenloses Parken

Wildeshausen Um die Geschäfte in Wildeshausen zu unterstützen, stellt die CDU-Fraktion eine kurzfristige Anfrage an Bürgermeister Jens Kuraschinski. „Nichts wird mehr wie zu Beginn der Einschränkungen durch die aktuelle Corona-Pandemielage sein! Ein deutlicher konjunktureller Einbruch eines Teils der Wirtschaft wird die logische Konsequenz der Einschränkungen sein“, heißt es darin.

Dass ab diesem Montag viele Geschäfte mit Auflagen wieder öffnen dürfen, möchte die „CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wildeshausen mit einer zeitlich begrenzten Aktion der Stadt Wildeshausen unterstützen und verstärken. Wir sind der Meinung, dass ein überblickbarer, zeitlich begrenzter Verlust der Parkgebühren zugunsten eines Neustartes der Geschäfte vertretbar ist“, heißt es weiter in dem Antrag.

Daher bittet die Fraktion den Bürgermeister, zur Stärkung der Geschäfte in der Innenstadt eine kurzfristige Entscheidung zu prüfen, vorzubereiten und – wenn möglich –bereits am 23. April im Verwaltungsausschuss zur Entscheidung vorzustellen: Die Parkautomaten in der Wester- und Huntestraße sollen ab sofort, bis zum 30. August, außer Betrieb genommen werden und stattdessen eine einstündige Parkscheibenregelung gelten.