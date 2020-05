Corona-Krise: Freibad im Krandel wird vorerst nicht saniert

Wildeshausen Die Stadt Wildeshausen wird die Großprojekte Freibadsanierung und „Zukunft Stadtgrün“ mit dem angegliederten Urgeschichtlichen Zentrum vorerst nicht in Auftrag geben. Das hat nach Auskunft von Stadtkämmerer Thomas Eilers der Verwaltungsausschuss beschlossen. Der Grund: Die Finanzierung der Millionenprojekte sei angesichts der Corona-Krise und dem damit verbundenen Einbruch bei den Steuereinnahmen nicht gesichert. Wie berichtet, hatte der Bürgermeister vor Kurzem eine Haushaltssperre erlassen.

Zuschüsse auf Prüfstand

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wenn im Herbst der Haushalt 2021 beraten wird, glaubt Eilers, mehr Klarheit über die Finanzen zu haben. Der VA folgte daher einem Antrag der CDU, im Zuge der Haushaltsberatungen eine Prioritätenliste zu erstellen. So könne auch über die beiden großen Projekte entschieden werden. Ferner sollen auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten die freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand gestellt und über ein Doppelhaushalt 2021/2022 diskutiert werden.

Die Freibadsanierung ist mit 5,5 Millionen Euro veranschlagt. Bei einem Zuschuss von 45 Prozent müsste die Stadt etwa 2,9 Millionen Euro berappen. Das Projekt „Zukunft Stadtgrün“ ist mit neun Millionen Euro kalkuliert. Die Stadt wäre mit drei Millionen Euro dabei.

Vor dem nichtöffentlichen VA hatte der Ausschuss für Finanzen, Controlling und Wirtschaft öffentlich im Ratssaal getagt. Dort erläuterte Eilers zunächst die Entwicklung des städtischen Haushalts. Er erwartet deutliche Einbrüche bei der Gewerbesteuer, jedoch müssten die städtischen Steuern immer im Zusammenhang mit den Zuweisungen des Landes betrachtet werden. Die Devise müsse jetzt erst einmal lauten: abwarten. Er geht davon aus, dass das Land und der Bund die Kommunen nicht im Regen stehen lassen werden.

Ähnlich argumentierten Rainer Kolloge (UWG) und Matthias Kluck (SPD). Sie signalisierten Zustimmung ihrer Fraktionen für den CDU-Antrag, abzuwarten und in den nächsten Haushaltsberatungen Nägel mit Köpfen zu machen. „Wir müssen schauen, wie wir den Haushalt auch in Zukunft solide aufstellen“, so Kluck. Und Kolloge: „Es gibt momentan zu viele Unwägbarkeiten bei den Steuern. Aber wir wollen keines der Projekte vorzeitig aufgeben.“ Auch Grünen-Ratsherr Manfred Rebensburg mahnte zur Zurückhaltung. Die Stadt dürfe sich nicht neu verschulden, ansonsten würde der Haushalt nicht genehmigt.

CDW-Ratsherr Jens-Peter Hennken meinte, die Stadt müsse sich entscheiden, ob sie bis zur Schmerzgrenze investieren oder auf die Schuldenbremsen treten wolle. Die CDW wolle aber dem örtlichen Einzelhandel aktiv durch die Krise helfen. Deshalb hatte die Fraktion ein Hilfsprogramm in Höhe von 200 000 Euro und für Vereine über 50 000 Euro beantragt. Die Fraktion ordnete ihren Antrag aber letztlich dem CDU-Antrag unter, sodass auch darüber in den nächsten Haushaltsberatungen gesprochen wird.

Kritik an CDW

Ansonsten wäre der CDU-Antrag wohl mit den Stempeln „Populismus“ und „Wahlkampfgetöse“ abgelehnt worden; denn von fast allen Seiten hagelte es Kritik an der Vorgehensweise der CDW samt Bürgerbefragung. Bürgermeister Jens Kuraschinski bezeichnete den CDW-Antrag gar als fahrlässig. „Wir haben unsere letzten Reserven für die Mehrkosten der Kita Weizenstraße rausgehauen. Wir können jetzt nicht mal eben Gutscheine verteilen“, sagte er.