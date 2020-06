Coronavirus: „Herber Rückschlag für Wildeshausen“

Wildeshausen Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen im Landkreis Oldenburg ist wieder gestiegen. Wie am Mittwochnachmittag bekanntgegeben wurde, gibt es derzeit 18 registrierte an Covid-19 erkrankte Personen.

Diese stehen im direkten Zusammenhang mit den Tests im Schlachtbetrieb der Geestland Putenspezialitäten. Die aktuell 18 Erkrankten teilen sich dabei laut Kreis auf die Stadt Wildeshausen (13 Personen) und die Gemeinde Großenkneten (5 Personen) auf.

Landrat Carsten Harings und Bürgermeister Jens Kuraschinski bitten die Bürgerinnen und Bürger, weiterhin achtsam und sorgsam zu sein. Gleichzeitig bestehe aber auch kein Grund für panikartige Reaktionen.

„Leider ist die Pandemie noch nicht überwunden“, so Landrat Harings. „Wir sind alle nach wie vor aufgerufen, achtsam zu bleiben und weiterhin die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Verhaltensmaßnahmen anzuwenden. Hierzu zählen insbesondere, den notwendigen Abstand untereinander einzuhalten, möglichst einen Mundschutz zu tragen und regelmäßig die Hände zu reinigen bzw. zu desinfizieren. Mit Beachtung dieser Verhaltensweisen können wirksam potenzielle Infektionswege unterbrochen werden, so dass eine weitere Verbreitung hiermit eingegrenzt werden kann“, sagt Harings, der es als dringlichste Aufgabe sieht, die Gesundheit zu schützen.

Basierend auf einer gründlichen Auswertung der Sach- und Faktenlage tue die Kreisverwaltung alles dafür, dieses Ziel zu erreichen. Dies geschehe unter Einbeziehung aller Fachleute.

„Der erneute Ausbruch des Coronavirus ist schon ein herber Rückschlag für unsere Stadt, nachdem in den letzten Wochen und Monaten ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen war und zuletzt keine Fälle mehr registriert wurden“, so Bürgermeister Jens Kuraschinski. „Umso bedauerlicher ist natürlich der aktuelle Neuausbruch in der Stadt. Dieser zeigt uns, wie anfällig die langwierig errungenen Erfolge gegen die Pandemie sein können und dass das Virus nach wie vor präsent ist.“