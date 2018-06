Wildeshausen /Delmenhorst In Zukunft erfolgreich zusammenarbeiten: Das wollen die Stadt Wildeshausen und die 3. Kompanie des Logistikbataillons 161 in Delmenhorst. Die entsprechende Urkunde haben Wildeshauens Bürgermeister Jens Kuraschinski und der Kompaniechef, Hauptmann Jörg Lackner, in einem feierlichen Rahmen in der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne in Delmenhorst am Freitag unterzeichnet.

Lackner unterstrich vor Gästen aus Militär, Vertretern der Stadt Wildeshausen und Landrat Carsten Harings, die Bedeutung der Unterschrift. „Der heutige Tag ist ein ganz besonderer“, sagte er. Es sei, nach der Entwicklung zwischen der Stadt Wildeshausen und der Kompanie der letzten Jahre, der einzige konsequente Schritt gewesen, die Patenschaft einzugehen. „Personell gibt es seit Jahren schon eine enge Verflechtung“, berichtete auch Bürgermeister Kuraschinski. Viele ehemalige Soldaten der Wittekindkaserne in Wildeshausen hätten in Delmenhorst eine neue militärische Heimat gefunden – die direkte Verbindung nach Wildeshausen besteht weiterhin.

militärische Vergangenheit Die Stadt Wildeshausen blickt auf eine große Bundeswehr-Tradition zurück. Im Jahr 1955 besuchten Vertreter des neuen Bundesverteidigungsministeriums aus Bonn die Wittekindstadt, um sich von Wildeshausen als militärischen Standort zu überzeugen. Kurze Zeit später begann der Bau der Wittekindkaserne, die im Juni 1961 eingeweiht wurde. Von 1972 an war in der Kreisstadt das Fallschirmjägerbataillon 272 – später Luftlandeunterstützungsbataillon 272 – stationiert. 1985 wurde Wildeshausen Patenstadt. Mit der Auflösung der Kaserne und dem Umzug des Bataillons nach Seedorf verließen 2006 die letzten Einheiten Wildeshausen. Offiziell endete die Patenschaft am 15. Dezember 2014.

Verbindung zur Stadt

Aktuelle und ehemalige Soldaten hätten somit eine enge Bindung zur Stadt aufgebaut – sei es als Trainer der 3. Herrenmannschaft des VfL Wildeshausen, ein Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr oder bei der Unterstützung von eingeschränkten Senioren.

„Aus diesen privaten Bindungen heraus entwickelte sich der Antrieb, eine Tradition aufzubauen“, berichtete Lackner. Die jährliche Spendensammlung im Rahmen der Deutschen Kriegsgräberfürsorge wurde die letzten Jahre bewusst in Wildeshausen durchgeführt und die Gedenkveranstaltung zum jährlichen Volkstrauertag militärisch begleitet.

Bürgermeister Kuraschinski berichtete von einer besonderen Offenheit der Wildeshauser, die sehr positiv aufgenommen wurde. Nicht selten wechselten Passanten – wenn sie einem der Soldaten begegneten – die Straßenseite, in den Dialog zu treten. Dies sei auch der ehemaligen Kompaniechefin Major Romy Geier positiv aufgefallen. „Sie selbst war überrascht von der Freundlichkeit und Aufnahmebereitschaft in Wildeshausen“, so Kuraschinski, der von der teilnehmenden Geier Zustimmung erhielt.

Große Solidarität

„Es zeigt uns, dass sich Wildeshauser auch zwölf Jahre nach Auflösung des Standortes Wildeshausen den Angehörigen der Bundeswehr verpflichtet fühlen“, sagte der Bürgermeister, der auch an die Schattenseiten des Soldatenberufes, wie den Tod des Wildeshauser Hauptfeldwebels Tobias Lagenstein 2011 in Afghanistan, erinnerte. „Die Solidarität der Bürger mit der Familie und der Bundeswehr war damals ungebrochen, wie die Trauerstunde auf dem Marktplatz belegte. Ich will behaupten, sie besteht bis heute“, so Kuraschinski.

Die Unterschriften am Freitag machen die Zusammenarbeit zwischen Kompanie und Stadt nun perfekt. Im Vorfeld hatten sich besonders Major Romy Geier und Oberstabsfeldwebel Birko Hasselmann für die Patenschaft eingesetzt. „Ohne ihre persönliche Vorarbeit und ihren Einsatz wäre es vermutlich nicht zum heutigen Tage gekommen“, urteilte Lackner, der zu seiner Kompanie 132 Soldaten zählt. „Aus Sicht der Kompanie geht die Patenschaft weit über die rein dienstlichen und privaten Bindungen hinaus“, sagte er. Es setze ein sichtbares Zeichen gesellschaftlicher Anerkennung und Wertschätzung für den Einsatz der Soldaten im Standort und in den Auslandseinsätzen.

Gespräche seit 2016

Bereits im November 2016 hatte Kuraschinski das Angebot einer Patenschaft unterbreitet. Seitdem hat die Kompanie abgewogen, ob sie den Verpflichtungen durch eine Patenschaft neben den täglichen dienstlichen Herausforderungen gerecht werden kann. Zumal es für das Bataillon, nach der Zusammenarbeit mit der Stadt Delmenhorst, bereits die zweite Patenschaft ist.

„Es soll keine Konkurrenzpatenschaft werden“, versicherte Bürgermeister Kuraschinski, der dennoch glaubt, dass Zeit für einen Austausch oder andere Kooperationen gefunden wird. „Viel wichtiger ist für mich aber der Gedanke und damit einhergehend sicherlich die Wertschätzung, dass hinter den Soldaten Stadtrat und -verwaltung sowie die Wildeshauser Bürgern stehen“, sagte er.

„Die Soldaten und Soldatinnen meiner Kompanie sind gewillt, die mit der Patenschaft einhergehenden Verpflichtungen gerne eingehen zu wollen“, kündigte Hauptmann Lackner an. „Wir werden auch künftig ganz eigene Akzente setzen, um die Verbundenheit mit der Stadt Wildeshausen und seinen Bürgern zum Ausdruck zu bringen und zu vertiefen.“