Wildeshausen /Dötlingen Gerade pünktlich zum Tag der Apotheken an diesem Freitag, 7. Juni, müssen die deutschen Apotheker eine bittere Pille schlucken. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom Mittwoch dürfen Kunden, wenn sie ein verschreibungspflichtiges Medikament kaufen, zukünftig keine noch so kleinen Geschenke mehr erhalten. Die Zeiten von einer Packung Taschentücher oder Lutschbonbons als Beigabe sind vorbei. Zuwendungen jeder Art könnten den Wettbewerb verfälschen, so der Bundesgerichtshof.

Unterstützung für die Entscheidung kommt von Margret Müller, Inhaberin der Geest-Apotheke in der Gemeinde Dötlingen. „Ich begrüße das Urteil. Es sollte darum gehen, wer die Kunden mit Beratung und Leistungen überzeugt und nicht, bei wem es das tollste Geschenk gibt“, sagt Müller. Andere Apotheker im Landkreis fühlen sich vom Urteil weniger betroffen. „In Wildeshausen haben diese Zugaben gar keine Bedeutung“, sagt Thomas Weißenborn, Inhaber von Markt-Apotheke und der „Insel am Westring“. Er ist überzeugt, dass die Entscheidungen der Kunden hier nicht davon beeinflusst werden. Allerdings widersprächen die Zuwendungen der verpflichtenden Preisbindung: „In Gebieten mit einer großen Konkurrenz können Geschenke ein starkes Wettbewerbselement sein.“

Einig sind sich die Apotheker darin, dass das Problem an einer anderen Stelle zu suchen ist. Versandapotheken dürfen weiterhin Geschenke verteilen und sind nicht an die strengen gesetzlichen Auflagen für Apotheken gebunden. „Wir dürfen im Gegensatz zu Versandapotheken nur ausgebildetes Fachpersonal einstellen und sind die Problemlöser vor Ort. Das ist ein unfairer Wettbewerbsnachteil“, sagt Martina Schienerer, Inhaberin der Kronen-Apotheke. In die gleiche Kerbe schlägt auch Müller: „Wir sorgen für die Rundum-Versorgung wie Beratung und Nachtdienste – und der Versandhandel pickt sich die Rosinen heraus.“

Für Müller gehört der Versandhandel mit rezeptpflichtigen Medikamenten wegen des unterschiedlichen gesetzlichen Rahmens verboten. Weißenborn sieht die Politik ebenfalls unter Zugzwang: „Wir warten täglich auf eine Entscheidung.“