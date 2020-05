Finanzen: CDW-Fraktion möchte Prioritäten der Bürger wissen

Wildeshausen Ideen für große Projekte gibt es viele in der Stadt Wildeshausen. Einige befinden sich schon länger in der Planung. Doch die Corona-Krise erschüttert auch in der Stadt Wildeshausen die Finanzlage. Bürgermeister Jens Kuraschinski hat sich daher zu einer Haushaltssperre entschlossen, die die noch nicht begonnenen Investitionen sowie nicht unbedingt erforderliche Aufwandspositionen betrifft. In dieser Situation hat sich die CDW-Fraktion im Stadtrat zu einer ungewöhnlichen Aktion entschlossen. Sie ruft die Bürgerinnen und Bürgern auf, kurzfristig ihre Meinung zu den Prioritäten der Projekte zu sagen.

21 Projekte auf Liste

Dazu hat sie per Internet eine Befragung mit 21 Projekten und sieben Kriterien gestartet. „Wir wollen nicht nur über Bürgerbeteiligung reden, sondern diese auch aktiv anbieten“, so Fraktionsmitglied Jens-Peter Hennken. Dabei ist Tempo gefragt. Bis zum 10. Mai können die Bürger teilnehmen, damit die Ergebnisse bei der Sitzung des Finanz-, Controlling- und Wirtschaftsausschusses am 14. Mai eingebracht werden können. In dieser Sitzung wird es nämlich um die Priorisierung der noch nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen sowie der nicht unbedingt erforderlichen Aufwandspositionen gehen. Die CDW sieht Politik und Verwaltung gefordert, „die Wichtigkeit der einzelnen Projekte festzulegen und somit auch Projekte zu schieben, wenn nicht gar aufzugeben“.

Für die Teilnahme der Bürger hat die CDW-Fraktion eine „Bewertungsmatrix“ entwickelt, um alle Projekte „nach sachorientierten Kriterien und möglichst emotionslos und ohne ideologischen Hintergedanken zu betrachten“. Der Fragebogen ist mit dem Namen des Teilnehmers, Telefon und Mail zu versehen. 21 Projekte können nach sieben Kriterien in einem Punktesystem bewertet werden. Es reicht von „stimmt überhaupt nicht“ (1) bis „uneingeschränkte Zustimmung“ (5). Bei den Projekten reicht die Spannbreite vom Urgeschichtlichen Zentrum bis zur Freibadsanierung, von Schulbauten bis zum Gewerbegebiet, vom Breitbandausbau bis zur Sanierung der Parkpalette.

Resonanz offen

Dass die Datenerhebung nicht anonym erfolgt, hat laut CDW mehrere Gründe. Sie möchte die Möglichkeit haben, gegebenenfalls mit den teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt treten zu können. Zudem berge die Aktion auch „Risiken“. Hennken erläuterte dazu: „Interessengemeinschaften für oder gegen einzelne Projekte könnten unser Instrument missbrauchen und durch organisierte Beteiligung das Ergebnis zu sehr beeinflussen.“ Auch könnten Teilnehmer eine zu hohe Erwartungshaltung an die Umsetzung ihrer Vorschläge haben oder zu wenig über die Projekte wissen.

„Jetzt bin ich gespannt, ob die Bürgerinnen und Bürger unser Angebot annehmen und sich beteiligen“, schreibt Hennken. Die Fraktion würde sich über ein reges Interesse freuen, weiß aber auch, dass die Befragung keinesfalls repräsentativ ist.

Die Rücksendung erfolgt an die CDW-Fraktion, Kieselweg 10, Wildeshausen, Fax 04431/7 55 81 93, per E-Mail an moin@cdw-wildeshausen.de. Der Fragebogen ist im Internet zu finden unter