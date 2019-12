Wildeshausen Die Müllgebühren im Landkreis Oldenburg werden im nächsten Jahr steigen. Sollte der Kreistag an diesem Dienstag, 17. Dezember, grünes Licht geben, wird die sogenannte Grundgebühr um 7,20 Euro im Jahr angehoben. Auch die Behältergebühren für den Rest- und Bioabfall werden erhöht. Unterm Strich liegt die Mehrbelastung bei einem Vier-Personen-Haushalt in einer Größenordnung zwischen 2,30 und 3,15 €Euro im Monat.

Die Gebühren werden für die Jahre 2020 bis 2023 kalkuliert, wie Landrat Carsten Harings am Montag erläuterte. Die allgemeine Preissteigerung, die Anschaffung von zwei kleineren Müllfahrzeugen für Stichstraßen sowie die geringeren Erlöse aus dem Altpapierverkauf würden dazu beitragen, dass die Gebühren angepasst werden müssten. Gleichwohl gehöre der Kreis weiterhin zu den günstigen Entsorgern im Land.

Weiterhin will sich der Kreistag mit der Förderung der Freiwilligenagentur Wildeshausen beschäftigen. Diese soll jährlich 20 000 Euro erhalten, um auch Ehrenamtliche in den Gemeinden Dötlingen, Großenkneten und Hatten sowie in der Samtgemeinde Harpstedt zu vermitteln. Weiterhin soll die Freiwilligenagentur eine kreisweit tätige „Beratungsstelle Ehrenamt“ (BeratE) einrichten. Für eine dreijährige Pilotphase will der Kreis 50 000 Euro jährlich zur Verfügung stellen.

Im Mittelpunkt der Kreistagssitzung, die um 17 Uhr im Kreishaus beginnt, dürfte die Verabschiedung des Haushalts 2020 stehen. Der Kreis plant Investitionen im Volumen von 32,75 Millionen Euro; davon allein 8,75 Mio. Euro für den Schulausbau. Für rund 5,8 Mio. Euro erhält das Kreishaus in Wildeshausen zwei Anbauten. In diesem Jahr lag die Investitionssumme noch bei 21,9 Mio. Euro. Harings wies darauf hin, dass der Kreis die Tilgung der Schulden nicht vernachlässigen werde. Der Haushalt sei „eine gute Grundlage für eine weiterhin gute Arbeit“. Deutlich steigen werden die Personalkosten. Über den Stellenplan werde voraussichtlich separat abgestimmt, hieß es.