Wildeshausen /Großenkneten Die Orts- und Gemeindebrandmeister aus dem Landkreis Oldenburg haben Hendrik Behrends, Ortsbrandmeister in Großenkneten, zum neuen 2. stellvertretenden Kreisbrandmeister gewählt. Er soll am 1. Januar 2020 in dieser Funktion die Nachfolge von Klaus Stolle (Huntlosen) antreten. Offiziell muss der Kreistag in seiner Dezembersitzung Behrends berufen, wie ein Sprecher des Kreises auf Anfrage unserer Zeitung erklärte.

Die Wahl der Feuerwehr fand bereits in der vergangenen Woche in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Ganderkesee statt. Von 40 Wahlberechtigten waren 37 vor Ort, hieß es. Auch der ehemalige stellvertretende Ortsbrandmeister von Wildeshausen, Conrad Kramer jun., hatte für dieses Amt kandidiert. Auf Kramer entfielen nach Informationen unserer Zeitung aber lediglich zwölf Stimmen; Behrends konnte 25 Stimmen auf sich vereinen. Es zählte die einfache Mehrheit.

Klaus Stolle (60) hatte Anfang des Jahres mitgeteilt, dass er nicht wieder für das Amt des 2. stellvertretenden Kreisbrandmeisters, das er seit 2008 inne hat, kandidiert. Stolle leitet zudem die Kreisfeuerwehrbereitschaft, die auch sein designierter Nachfolger übernehmen wird.

Die Amtszeiten von Kreisbrandmeister Andreas Tangemann und seinem 1. Stellvertreter Frank Hattendorf enden am 30. September 2022. Offen ist noch, wann ein Nachfolger für Behrends in Großenkneten gewählt wird.