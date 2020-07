Haushaltssperre Teilweise Aufgehoben: Beim Wildeshauser Freibad geht’s dennoch nicht voran

Wildeshausen Die Stadt Wildeshausen hat die Anfang April erlassene Haushaltssperre teilweise wieder aufgehoben. Das berichtet der städtische Kämmerer und allgemeine Vertreter des Bürgermeister, Thomas Eilers. Auf Eis liege weiter die Sanierung des Freibades. Ferner gebe es Beschränkungen in der Gebäude- und Straßenunterhaltung sowie im Schulbetrieb.

Hintergrund ist die Sicherung des städtischen Finanzhaushalts bis 2021 durch das kommunale Hilfspaket. Im Juni verständigten sich die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände auf ein Hilfspaket für die Städte und Gemeinden in Niedersachsen. Das Ziel ist nach Darstellung von Eilers, die im Mai vom Arbeitskreis Steuerschätzung prognostizierten Gewerbesteuerausfälle der Kommunen im Volumen von 814 Millionen Euro auszugleichen. „Zwischenzeitlich hat das Land die gesetzlichen Grundlagen verabschiedet, sodass die städtische Haushaltsbeschlusslage grundsätzlich umsetzbar ist“, so der Kämmerer. „Das Freibadsanierungsprojekt muss allerdings weiterhin unter Beobachtung bleiben. Wir sind hier mit der Förderstelle im Austausch.“

Die kommenden Haushaltsberatungen stünden im Zeichen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. „Die Abschätzung der Steuerertragsentwicklung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden wir auf Grundlage der Schätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung sowie der Prognosen des Landes vornehmen“, erklärt Eilers. Im Rahmen des Ausschusses für Finanzen und Controlling am 30. September werde die Verwaltung zum aktuellen Stand berichten. Eine finale Beratung des Haushaltsentwurfes sei im Ausschuss für Finanzen und Controlling am 26. November geplant, gefolgt vom Verwaltungsausschuss am 3. Dezember und dem öffentlich tagenden Stadtrat am 10. Dezember.