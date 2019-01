Wildeshausen Eine Sanduhr „gegen das Vergessen“, eine Dokumentation von Vorurteilen an der Schule, eine „Erinnerungsbox“ mit alten Schwarz-Weiß-Bildern und einigen Habseligkeiten, Fotostellwände und Porträts von verstorbenen Juden, aber auch Biografien von Überlebenden und ein überdimensional großes Handy mit einer „Erinnerungsapp“: Stilistisch vielfältig und alles andere als „in Ritualen erstarrt“ präsentiert sich die Ausstellung, die Wildeshauser Gymnasiasten anlässlich des Holocaust-Gedenktages am Freitag vorgestellt haben.

Im Kunstunterricht sowie in den Fächern Deutsch und Geschichte hatten sich die Fünft- bis Zehntklässler dem Thema „Holocaust“ auf ganz unterschiedliche Weise genähert. So entstanden Gedichte, Poster, Bilder, Skulpturen und sogar ein Hörspiel als „Appell an unsere Generation“. Ohnehin legen die Schüler Wert darauf, den Besucher aus seiner passiven Rolle herauszuholen. So fordert ein Stuhl vor einem leeren Block zum Niederschreiben der eigenen Erinnerungen und Gedanken auf.

Eröffnet wurde die Ausstellung am Freitag von Rektor Ralf Schirakowski sowie Bodo Riethmüller von der Jüdischen Gemeinde Oldenburg. „Sehr gelungen“ fand Riethmüller die Schülerarbeiten. Er nutzte die Gelegenheit, die Jugendlichen auf ihrem Weg in die Berufswelt als Ärzte, Anwälte und vieles mehr an ihre hohe Verantwortung zu erinnern, die Gesellschaft vor „linken und rechten Brandstiftern“ zu schützen.

Bereits im Vorfeld der Ausstellung hatten der Jüdische Landesverband sowie alle weiterführenden Schulen und die Stadt Wildeshausen zu einer Gedenkfeier auf dem jüdischen Friedhof eingeladen. Hier wurde an die Wildeshauser erinnert, die während des Holocausts von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Schülerinnen lasen die Namen der NS-Opfer vor.

Bürgermeister Jens Kuraschinski nutzte die Gelegenheit, anlässlich des 74. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 an die NS-Schreckenszeit und das „Ende der Menschlichkeit“ zu erinnern. Er bedauerte, dass Geschichte als eigenständiges Unterrichtsfach an den Schulen immer mehr verschwinde – gerade in einer Zeit, in der die Demokratie auf die Probe gestellt werde.

Im anschließenden Gebet gedachten Riethmüller sowie Ari Eisel und Ernst Sittig von der Jüdischen Gemeinde Oldenburg gemeinsam mit den mehr als 100 Teilnehmern der Verstorbenen.

Wer das ebenfalls tun möchte, kann am Montag, 28. Januar, von 11.35 Uhr bis 13.05 Uhr und am Dienstag, 29. Januar, von 9.45 Uhr bis 11.15 Uhr die Ausstellung des Gymnasiums besuchen.