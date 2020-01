Wildeshausen /Konstanz Es gleicht einer Herkulesaufgabe: Hochradioaktiver Atommüll muss für über eine Million Jahre sicher in einem Endlager verwahrt werden. Im Nachbarland Schweiz wird seit 2008 nach jeweils einem Endlager für schwach- und mittelradioaktive sowie für hoch radioaktive Abfälle gesucht. In vorderster Reihe bei der Endlagersuche steht dabei ein Wildeshauser: Tim Vietor.

Der 53-Jährige hat am heimischen Gymnasium sein Abitur gemacht, in Göttingen Geologie und Paläontologie studiert und für seine Promotion in Namibia ein Kartierungsprojekt durchgeführt. Mehr als ein Jahrzehnt hat Vietor dann zu Vulkanaktivitäten und Erdbeben geforscht – unter anderem im südlichen Afrika, in Chile und Patagonien. Der Vater von drei Kindern (10, 16 und 19 Jahre alt) lebt heute mit seiner Familie in Konstanz am Bodensee. Der bekennende Werder-Fan ist ein begeisterter Ausdauersportler.

Über eine Firma im Ruhrgebiet fand der Wildeshauser dann zu „Nagra“ (Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle). Sie gilt als das technische Kompetenzzentrum der Schweiz für die Entsorgung radioaktiver Abfälle in geologischen Tiefenlagern und soll mithelfen, dass die radioaktiven Abfälle der Schweiz so sicher gelagert werden, dass Mensch und Umwelt über Jahrtausende hinweg geschützt sind.

260 Castor-Behälter

Vietor, der seinen Schreibtisch in Wettingen bei Zürich hat, beschreibt seine Arbeit bei der „Nagra“ als „ungemein spannend“: Es gelte, ein gesellschaftlich relevantes Problem zu lösen und ein absolut sicheres geologisches Fundament zu finden – und das alles vor dem Hintergrund einer emotional geführten politischen Diskussion. „Die eine Hälfte ist Forschung, die andere Hälfte erklären wir unser Tun“, meint der Geologe. Letztlich werde es darauf ankommen, die Bürger vor Ort zu überzeugen. Vietor ist im Nagra-Vorstand Bereichsleiter für Sicherheit, Geologie und Radioaktive Materialien.

In der Schweiz gibt es fünf Kernkraftwerke; eines ist kurz vor Weihnachten abgeschaltet worden. Unterm Strich gehe es darum, die Brennelemente aus 260 Castor-Behältern in einem Endlager sicher unterzubringen.

Im Jahr 2005 nahmen die Eidgenossen offiziell die Standortsuche für ein atomares Endlager auf. Als erste Gesteinsformationen benannt wurden, war in den Regionen der Widerstand erwartungsgemäß groß. Darum entschieden sich die Schweizer, zuerst Anforderungen zu definieren, die sich zuallererst an Sicherheitskriterien orientieren. Erst wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, werden mögliche Standorte benannt. Deutschland, das lange Zeit eine hoch emotionale Debatte um ein atomares Endlager geführt hat, nehme sich diese Vorgehensweise inzwischen zum Vorbild, so Vietor.

Derzeit sind noch drei mögliche Standorte für ein Tiefenlager in der Auswahl: Jura Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost. Diese Standorte sollen nun vertieft untersucht werden.

Die „Nagra“ hat insgesamt 23 Gesuche für Tiefbohrungen in den Standortregionen eingereicht. Bisher liegen zwölf rechtskräftige Bewilligungen vor. Wie viele Bohrungen tatsächlich durchgeführt werden müssen, um das geologische Gesamtbild zu vervollständigen, hänge von den Ergebnissen ab. In allen Gebieten gebe es Regionalkonferenzen, in denen selbst deutsche Interessenvertretungen mit am Tisch säßen. „Sachargumente stehen im Vordergrund“, gibt Vietor die Diskussionsatmosphäre der Konferenzen wider.

„Planeten aufräumen“

Der Schweizer Atommüll werde voraussichtlich in einer Tonformation endgelagert, da dieses Kriterium auf alle drei Standorte zutreffe. Die Alpen sind Vietor zufolge in einer frühen Phase der Suche rausgefallen, weil Granit wasserdurchlässig sei und es große „Hebungsraten“ in den Bergmassiven gebe. Salzlager, wie beispielsweise in Gorleben, gibt es in der Schweiz nicht.

Vietors 30-köpfiges Team ist in erster Linie dafür zuständig, die notwendigen Sicherheitsnachweise für die langfristige Endlagerung zu erbringen. Die wissenschaftlich fundierten Ergebnisse müssten allen Trägern öffentlicher Belange zur Verfügung gestellt werden. „Wir rechnen damit, dass die letzte Abstimmung über das Endlager im Jahr 2031 stattfindet. Dann könnte der Bau beginnen“, sagt der Ausdauersportler.

Er fühle sich wohl im Kreis der Fachleute, die sich bewusst für eine relevante gesellschaftliche Arbeit entschieden hätten. „Alles Idealisten“, meint der 53-Jährige. Da liegt die Frage nach seiner Motivation nahe. Vietors Antwort: „Es ist höchste Zeit, um anzufangen, den Planten aufzuräumen.“